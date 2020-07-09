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Canon image.canon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2020 Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6 1
13.02.2020 Canon запустила бесплатный сервис image.canon 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Canon и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1436 4
Seiko Epson Corporation 908 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Adobe Systems 1591 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 175 1
Google LLC 12566 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3861 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21241 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13354 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11415 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 970 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4171 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1239 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1314 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16870 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2330 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26427 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 692 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9203 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 388 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32940 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 588 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1401 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 216 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11618 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 527 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1250 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3921 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2475 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2388 1
Контрастность 3011 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4707 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1996 1
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 253 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3617 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10536 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 81 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10483 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6246 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10523 1
Canon BPS - Canon Business Process Services 3 2
Canon PRISMAprepare Go 3 2
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 2
Google Photos 86 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 1
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 1
Microsoft Windows 16734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3093 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 382 1
Canon EOS R - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 14 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Google YouTube - Видеохостинг 2975 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
Япония 13728 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 719 1
Зоология - наука о животных 2845 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7264 1
Видеокамера - Видеосъёмка 715 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 719 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 776 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
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