Винк

Винк

УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний 1
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза» 1
27.09.2019 Canon и «Винк» заключили партнерское соглашение 1
29.08.2016 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы предварительного мониторинга цен в «Башнефти» 1
31.08.2011 «ОТ-Ойл» открыла направление консалтинга для компаний ТЭК 1
10.05.2011 «Ситроникс» внедрил SAP ERP в «Башнефти» 1
18.08.2010 «Башнефть» реализует программу по трансформации бизнес-процессов с помощью решений SAP 1
15.05.2008 Круглый стол CNews: ИКТ в нефтегазовом секторе 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Винк и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5386 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1359 2
SAP CIS - САП СНГ 860 2
Canon Россия - Канон Ру 8 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1676 1
Canon 1410 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Крок - Croc 1791 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 1
Открытые технологии 710 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1485 1
Upstream 51 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 92 1
Ситроникс Башкортостан 12 1
Алекта - Alekta 2 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 3
Газпром ПАО 1386 2
Роснефть НК - нефтяная компания 525 2
Газпром нефть 651 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 2
Транснефть 316 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 484 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 32 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7093 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10884 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1033 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6019 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5748 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6035 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 913 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5813 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11685 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3979 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9890 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5094 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 943 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22403 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1765 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7150 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14210 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25251 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11092 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5621 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13176 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
Контроллинг 101 1
Принтер УФ - Ультрафиолетовая печать 7 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1052 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 608 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 2
Canon Océ Colorado - принтер для рулонной печати 7 1
Canon UVgel 2 1
Apple iPad 3900 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
Журавлев Роман 22 2
Калюжный Игорь 27 2
Атрошкина Екатерина 3 1
Соколов Александр 44 1
Бырдин Виктор 1 1
Мугалев Иван 7 1
Попова Мария 141 1
Лобанов Максим 46 1
Вольпе Борис 92 1
Арифуллин Павел 8 1
Юсупов Ринат 8 1
Шевченко Андрей 18 1
Клименков Александр 3 1
Харас Борис 9 1
Ануфриева Елена 1 1
Денисов Антон 2 1
Александрова Елена 6 1
Ермилов Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1314 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2549 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8110 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1310 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7801 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5719 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3106 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7197 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1395 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2869 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2484 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2881 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1308 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 311 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 1
