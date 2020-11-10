IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза»

IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза».

Участники акселератора смогут получить обратную связь от ведущих экспертов для развития своих бизнес-идей, технологическую и маркетинговую поддержку, а также возможность запустить собственный пилотный проект на площадке одной из крупнейших нефтегазовых компаний. В свою очередь, нефтегазовые компании получат доступ к апробированным инновационным решениям и единому исполнителю, который сможет интегрировать эти технологии и помогать в их дальнейшем масштабировании и развитии.

IBS успешно реализовала ряд проектов с лидерами нефтегазовой индустрии, такими как «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и др. На открытии акселератора директор сегмента «Нефть и химия» в IBS Александр Соколов сделал краткий обзор отрасли. В числе основных целей рынка сегодня он назвал раскрытие потенциала имеющейся ресурсной базы, максимизацию создаваемой стоимости каждого барреля и максимально эффективное использование добытого сырья. Эксперт отметил ключевую роль цифровой трансформации в их достижении.

Среди наиболее актуальных технологий Александр выделил аналитику больших данных, облачные вычисления, интернет вещей, компьютерное зрение, машинное обучение, дополненную и виртуальную реальность, роботизацию, а также обратил внимание на важное значение кибербезопасности. В связи с этим можно выделить три основных направления акселератора - цифровые данные, цифровой двойник, цифровые решения.

Директор по развитию в IBS Антон Денисов рассказал о специфике внедрения цифровых технологий в нефтегазовой отрасли. По словам эксперта, несмотря на стремление упростить методологии запуска и управления для цифровых проектов, комплексный характер оргструктур ВИНК и уровень развития их ИТ-ландшафтов создают дополнительные, не всегда очевидные вызовы в проектах цифровой трансформации. Среди прочего это необходимость анализа бизнес-стратегий, подготовка обоснований запуска инвестиционного проекта, разработки архитектурных решений в соответствии с технологическими стратегиями и техническими политиками компании и их тестирование с владельцами смежных систем.

Руководитель акселерационной программы, директор отделения собственных платформ IBS Елена Александрова рассказала подробнее об условиях участия в программе. Подать заявку можно на сайте акселератора до 20 ноября 2020 г., а 22 декабря будет объявлен список 10 финалистов программы.