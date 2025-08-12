Разделы

Кубанский университет КубГУ начинает работу в Directum RX

В КубГУ стартовал проект внедрения платформы Directum RX. Она будет использоваться для работы с документами университета: входящей и исходящей корреспонденцией, приказами, служебными записками и договорами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Особенностью проекта станет внедрение решений для управления проектами. В планах вуза использовать инструменты для: визуального планирования на диаграммах Ганта; контроля портфелей проектов и программ; организации командной работы на цифровых досках.

Работы по проекту будут выполняться командой университета с поддержкой специалистов «СофтСноу», партнера компании Directum.

