СофтСноу
ООО «СофтСноу» — аккредитованный российский разработчик и интегратор, бизнес-партнер компании Directum.
|15.01.2025
|7 тысяч сотрудников РАНХиГС перешли на Directum RX 1
|21.06.2024
|Directum сохранит документы Томского политехнического университета 1
|20.06.2024
|Directum сохранит документы ТПУ 1
СофтСноу и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1089 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
|Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
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