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Directum сохранит документы ТПУ

Компания «СофтСноу», эксперт по внедрению решений Directum в высшей школе, начала работу над проектом по развертыванию «Долговременного архива» вендора в Национальном исследовательском Томском политехническом университете.

В результате внедрения вуз получит инструмент для централизованного хранения электронных документов с поддержкой юридической значимости в течение долгих нормативных сроков — более 75 лет.

«Долговременный архив» Directum высвободит ресурсы оперативных систем, снимет с делопроизводителей часть рутинной работы, а поиск архивных документов вуза будет занимать несколько секунд.

В рамках проекта команда специалистов «СофтСноу» разработает механизмы интеграции систем заказчика с «Долговременным архивом» Directum.

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