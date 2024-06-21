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Directum сохранит документы Томского политехнического университета

Компания «СофтСноу», эксперт по внедрению решений Directum в высшей школе, стартовала проект развертывания «Долговременного архива» вендора в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате внедрения вуз получит инструмент для централизованного хранения электронных документов с поддержкой юридической значимости в течение долгих нормативных сроков — более 75 лет.

«Долговременный архив» Directum высвободит ресурсы оперативных систем, снимет с делопроизводителей часть рутинной работы, а поиск архивных документов вуза будет занимать несколько секунд.

В рамках проекта команда специалистов «СофтСноу» разработает механизмы интеграции систем заказчика с «Долговременным архивом» Directum.

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