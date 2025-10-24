VK Tech запускает решение для управления проектами и совместной работы в VK WorkSpace

VK Tech запускает решение для управления проектами и совместной работы в VK WorkSpace. Решение «Проекты VK WorkSpace» поможет компаниям эффективно планировать и выполнять работу: управлять задачами, в том числе с помощью сценариев автоматизации, отслеживать выполнение стратегических целей и прогресс проектов любого уровня — от больших инициатив до трудозатрат на текущие дела. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Проекты VK WorkSpace» — один из инструментов совместной работы в составе платформы VK WorkSpace. Рабочее пространство включает менеджер задач с поддержкой различных представлений: канбан-досок, диаграмм Ганта и таблиц. Можно не только отслеживать текущие дела, но строить аналитику по задачам, проектам, стратегическим инициативам или трудозатратам. База знаний позволяет сделать работу удобной: документировать процессы, фиксировать результаты встреч, хранить регламенты, инструкции, презентации и другую корпоративную информацию. В «Проекты» можно перенести данные из других систем — например, Jira и Confluence.

Сервис дает возможность руководителю отслеживать прогресс на стратегическом и тактическом уровне. Например, доступна функция построения OKR (Objectives and Key Results) и дерева целей, каскадирования этих целей на департаменты, установка и мониторинг KPI. На операционном уровне можно транслировать цели в конкретные задачи, распределять их между исполнителями и отслеживать выполнение в режиме реального времени.

«Проекты VK WorkSpace» доступен как действующим пользователям платформы, так и новым клиентам — в форме отдельного модуля. В текущей версии сервис можно развернуть в контуре компании (on premise), а в начале 2026 г. планируется реализовать облачную версию.

В сервисе поддерживаются сложные сценарии автоматизации, чтобы роботизировать рутину и освободить время для творческих задач. Их можно собирать в графическом редакторе или реализовывать скриптами, чтобы автоматически назначать исполнителей, изменять статусы задач по заданным условиям, отправлять уведомления, создавать связанные задачи и многое другое.

«"Проекты VK WorkSpace" помогают упорядочить согласования, упростить контроль за выполнением задач и повысить прозрачность процессов: руководители получают актуальную картину по компании, а команды меньше вовлекаются в рутину за счет сценариев автоматизации. На уровне бизнес-логики система закрывает все ключевые потребности бизнеса любого размера: оптимизировать операционные процессы и создавать продуктивное сотрудничество между всеми подразделениями», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.