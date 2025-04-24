Система ТОиР «Архангельского ликеро-водочного завода» сдана в эксплуатацию

Специалисты НПП «СпецТек» завершили проект автоматизации системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) технологического оборудования АО «Архангельский ликеро-водочный завод». Об этом CNews сообщили представители ООО «НПП «СпецТек».

Технологической основой проекта стал программный комплекс TRIM – отечественный продукт класса EAM/APM, внесенный в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Исполнитель проекта – компания НПП «СпецТек», разработчик TRIM, консультант в области систем управления производственными активами. К работам был также привлечен персонал заказчика.

Ресурсы проекта были сосредоточены на наиболее важных производственных активах завода – цехе розлива и основном компрессорном оборудовании. В отношении этих активов в рамках проекта была проведена паспортизация, создан реестр оборудования и каталог его типов, введены регламенты работ по ТОиР, создана база данных нормативов (трудозатраты, запасные части) на выполнение работ, классификаторы дефектов и отказов с возможностью автоматизированного выбора причин и привязки дефекта к конкретной единице оборудования.

Реализована интеграция системы управления ТОиР с корпоративной системой управления ресурсами на основе «1С:ERP». Автоматизированный обмен между этими системами осуществляется посредством конвертера в части данных о движении ТМЦ по складу (приход, расход, перемещения), формирования и учета складских документов, передачи из TRIM в «1С:ERP» заказов на закупку ТМЦ, синхронизации обеих систем в части нормативно-справочной информации.

В созданной системе ТОиР техническая служба заказчика осуществляет объемно-календарное планирование регламентных работ, формирует заявки на снабжение и расходные накладные, отчитывается о выполнении работ.

В свою очередь, производственники, используя Web-интерфейс системы, регистрируют в ней дефекты с начальной классификацией, включая привязку фотографии возникшего дефекта и его описания, подают заявки на устранение дефектов, контролируют статус выполнения работ. Заявки от производственников анализируются технической службой, при необходимости уточняется классификация дефектов, планируются по ним работы.

Аналитическая подсистема предоставляет руководству инструменты для анализа, в том числе в разрезе план/факт, включая выполняемость работ, затраты, использование материальных ресурсов и т.д.

Планируется дальнейшее развитие созданной системы. В частности, предполагается развернуть часть системы на мобильных устройствах, с тем чтобы подключить к ней наладчиков, и предоставить им возможность непосредственно с мобильных устройств получать задания на работы, получать доступ ко всей информации по оборудованию, на котором предстоит работа, вводить с мобильных устройств отчетов о выполнении работ.

Также предполагается реализовать интеграцию с АСУ ТП для сбора данных о наработке, данных об эксплуатационных состояниях (работа/останов), о длительности и причинах остановки. Это позволит перейти к планированию ТОиР по наработке и анализировать причины простоев.