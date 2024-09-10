В «Корпоративном сервере 2024» компании «Р7-Офис» появился новый модуль «Проекты»

Обновленный «Корпоративный сервер 2024» компании «Р7-Офис» получил ряд новшеств, самое заметное из которых — модуль управления проектами с любимой многими пользователями канбан-доской, диаграммами Ганта и другими возможностями. Удобнее стали раздел администрирования и модули «Почта», «Контакты» и «Календарь».

В обновленный «Корпоративный сервер 2024» разработчики добавили модуль управления проектами, который предлагает пользователям новый уровень функциональности. Например, здесь появилась канбан-доска для простого и эффективного способа визуализации прогресса выполнения работы.

Также реализована единая форма для добавления задачи: кнопка «Создать задачу» в левом меню навигации, в доске и диаграмме Ганта. В ней можно выбрать местоположение новой задачи, тип, название, статус, исполнителя и приоритет. Отображается и история задачи — в правой части экрана, в разделе «История» при открытии карточки задачи: показывается дата создания, история добавления/изменение исполнителей, приоритета, статуса, дат и др.

Пользователи нового модуля получили возможность массового добавления людей в проект. Поле поиска позволяет ввести имя или электронную почту, а система автоматически отобразит соответствующих пользователей. Их можно выбрать, назначить уровень прав и добавить в проект одним кликом. Также добавлять участников в проект можно с помощью специальной пригласительной ссылки.

В задаче пользователь может установить начальную дату, срок исполнения и конечную дату, используя календарь.

Важное изменение в календаре — новый механизм, позволяющий уведомлять других пользователей о своей занятости без необходимости передавать подробную информацию о запланированных встречах. Для этого используется новый атрибут события «Занят» и новый вид прав доступа на календарь, который можно передать другим пользователям.

В почте обновился дизайн отображения вложений при просмотре письма, а вложения в письмо теперь добавляются перетаскиванием, таким же способом стало возможно перемещать одно или несколько писем из списка в папки бокового меню. Ещё появилась возможность массовой вставки адресатов в поле «Кому» в окне составления нового письма, их очередность также изменяется простым перетаскиванием. Плюс плашка адресатов теперь с аватаркой — такая наглядность будет определенно полезной, если вы активно работаете с почтой.

Для администраторов добавлена страница с набором удобных виджетов для комфортной работы. Виджет «Пользователи» показывает общее количество пользователей, виджет «Почта» отображает наличие настроек почтового сервера и рассылки подразделения, а «Роли» выводит общее количество ролей. Появились и такие элементы как «Статистика», «Дисковое пространство» (показывает общее занятое место на диске относительно квоты подразделения), «Подразделения» с общим их числом, «Настройка модулей», «Безопасность». В каждом из виджетов — набор быстрых ссылок, что делает администрирование более оперативным.

Серьезно доработана таблица пользователей. Теперь изменения статуса и добавление ролей через массовые действия над пользователями отображаются в таблице сразу, не нужно больше перезагружать страницу, а пользователи со статусом «Заблокирован» отмечены крестиком поверх аватарки. Также улучшена безопасность: теперь при попытке авторизации, сразу же происходит проверка IP-адреса, и если он не находится в «белом списке», — пользователь авторизацию не пройдет.