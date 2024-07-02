В Seller24 Platform появился финансовый отчет о прибыли и убытках бизнеса

Российский разработчик Seller24 анонсировал релиз раздела «Финансы» в платформе внутренней аналитики и управления бизнесом на маркетплейсах Seller24 Platform. Новая функция позволит продавцам (селлерам) за несколько кликов получить финансовые показатели — по сути, отчет о прибыли и убытках (PnL) бизнеса с учетом переменных и постоянных затрат на уровне кабинета селлера Ozon и Wildberries.

Данный отчет является ключевым в работе предпринимателя, так как показывает реальное состояние бизнеса и разницу между расходами и доходами за выбранный период. Большинство опытных продавцов на маркетплейсах регулярно собирают подобный документ вручную в Excel или Google-таблицах и тратят на его подготовку значительное время, отмечают в Seller24.

«Мы услышали пожелания селлеров и, чтобы решить их проблему с трудозатратами на подготовку отчета, разработали раздел “Финансы” в Seller24 Platform, — сказал Борис Обломский, директор по продукту Seller24. — Этот раздел аккумулирует данные по продажам, себестоимости товаров, расходам на логистику, комиссии, хранение и продвижение из кабинета на маркетплейсе. Пользователю же останется внести информацию об остальных затратах, например, ФОТ, стоимость аренды склада или офиса и другое, чтобы получить расчет чистой прибыли. Отчет доступен для пользователей по запросу у менеджера».

Обновленный функционал позволит селлерам получать отчетность по всем кабинетам в одном окне. Полученные отчеты можно сравнивать по периодам, а для большей наглядности в следующем релизе платформа будет подсвечивать динамику по каждому показателю помесячно за длительный период (полгода, год и т.д.).