Seller24 Селлер24

Seller24 - Селлер24

УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов 1
21.11.2024 В Seller24 Platform появился новый инструмент – расчётная юнит-экономика 1
11.10.2024 Новые возможности Seller24 Platform для продавцов WB 1
02.07.2024 В Seller24 Platform появился финансовый отчет о прибыли и убытках бизнеса 1
08.02.2024 Seller24 выпустил масштабное обновление платформы для управления бизнесом на маркетплейсах 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Seller24 и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 891 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1537 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2649 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1397 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4405 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11842 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2723 1
Оповещение и уведомление - Notification 5134 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 34 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5007 1
Seller24 Platform 4 4
Microsoft Office 3876 3
Google Sheets - Google Таблицы 59 1
Обломский Борис 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 152486 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6237 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1679 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2626 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1690 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 337 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7727 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 199 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6409 1
