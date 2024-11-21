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В Seller24 Platform появился новый инструмент – расчётная юнит-экономика

Российский разработчик Seller24 анонсировал новый инструмент в платформе внутренней аналитики для управления бизнес-показателями и роста продаж на маркетплейсах Seller24 Platform — расчетная юнит-экономика. Благодаря обновлению селлеры смогут рассчитать юнит-экономику по товарам, которые ещё даже не продавались.

В основе расчетной юнит-экономики лежат алгоритмы, которые позволяют сделать подробные вычисления с учётом изменений на маркетплейсах, чтобы прогнозировать рентабельность новых товаров.

Продавец может рассчитать стоимость нового товара с учётом отгрузки на выбранный склад и сразу понять, выгодно ли будет продавать по текущей цене или нет. Для тех, кто торгует на Ozon, например, учитывается индекс локализации, а для продавцов на WB — типы отгрузки «короб» или «монопалета». Кроме того, пользователь может выбрать конкретный склад, после чего подтянутся коэффициенты приёмки по данному объекту, что позволит понять, насколько дорогой будет логистика.

Ранее реализованный функционал фактической юнит-экономики в Seller24 Platform позволяет задать целевую рентабельность, плановую долю рекламных расходов, указать ставку налога, а также прочие затраты и получить расчёт по уже проданным товарам. Селлер может увидеть, сколько он зарабатывает по текущей цене, сколько будет зарабатывать по расчётной цене и какую цену нужно поставить, чтобы заработать, например, 20% рентабельности с каждой продажи, с учётом всех переменных затрат.

Расчётная юнит-экономика не заменяет фактическую, а дополняет её и увеличивает количество сценариев, которые продавец может закрыть через этот инструмент.

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«Даже если у вас не было продаж по какому-то товару, новый инструмент поможет рассчитать юнит-экономику. Главное, чтобы сам товар был заведён на маркетплейс и по нему были добавлены габариты, — сказал Борис Обломский, директор по продукту Seller24. — Это уникальный инструмент, который пока не имеет аналогов, и мы рады представить его селлерам».

Новая функция уже доступна всем пользователям Seller24 Platform.

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