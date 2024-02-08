Seller24 выпустил масштабное обновление платформы для управления бизнесом на маркетплейсах

Российский разработчик Seller24 объявил о новом релизе продукта Seller24 Platform — платформы внутренней аналитики для управления бизнес-показателями и роста продаж на маркетплейсах. Основные изменения коснулись инструмента юнит-экономики, который позволяет детальнее разобраться в ценообразовании, оценить эффективность участия в акциях и рекламных кампаниях.

Seller24 Platform решает несколько ключевых задач начинающих и опытных продавцов — предоставляет подробную информацию о финансовом состоянии и потенциале бизнеса на маркетплейсах, помогает быстро найти узкие места и точки роста, и затем системно растить выручку и чистую прибыль на маркетплейсах.

«По нашему опыту, 8 из 10 продавцов на маркетплейсах торгуют в убыток. Такое случается, например, когда продавец заходит в акции, не просчитав маржинальность, или не учитывает все статьи затрат при ценообразовании, или не контролирует ДРР по всем рекламным кампаниям на уровне каждого товара — отметил директор по продукту Seller24 Борис Обломский. — Поэтому возникает необходимость в решении, которое сможет наглядно показать продавцу реальное состояние его дел, а самое главное, поможет найти и реализовать точки роста выручки и чистой прибыли на всех основных маркетплейсах».

Функционал Seller24 Platform позволяет рассчитать юнит-экономику и маржинальную прибыль в разрезе товаров, управлять поставками и расширять их в регионы (увеличивать региональные продажи и индекс локализации), сегментировать ассортимент (проводить abc-анализ и анализ оборачиваемости), оценивать эффективность рекламных кампаний и получать важные уведомления о критических изменениях бизнес-показателей. Платформа получает данные по API, алгоритмы анализируют полученную информацию, а затем продавец получает понятные отчеты и рекомендации, на основе которых может принимать грамотные управленческие решения.

В последнем обновлении продукта от Seller24 произошли масштабные изменения инструмента юнит-экономика. «Это кардинально другой инструмент. Теперь он более функциональный, гибкий в настройках, закрывает большее количество сценариев продавцов по ценообразованию и отвечает на их вопросы: какую цену мне нужно установить, чтобы получить заданную норму прибыли; сколько я буду зарабатывать, если выставлю цену X; как скидка или наценка повлияет на мою маржинальность; стоит ли заходить в акции по текущим ценам и какую цену нужно установить, чтобы было выгодно запускать рекламные кампании», — сказал Борис Обломский.

Также в новом отчете появились гибкие настройки отбора и расчета: например, можно отобрать наименее маржинальные товары, либо товары определенной категории ABC-анализа и добавлять скидку или наценку, дополнительные расходы, долю рекламных затрат, ставку налога, вручную отредактировать рассчитанные цены, а затем выгрузить все расчеты в Excel, и обновить цены на маркетплейсах.

Обновление прошло тестирование на действующих продавцах и уже доступно для всех пользователей Seller24 Platform.