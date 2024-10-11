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Новые возможности Seller24 Platform для продавцов WB

Российский разработчик Seller24 представил новый инструмент в платформе внутренней аналитики для управления бизнес-показателями и роста продаж на маркетплейсах Seller24 Platform — импорт недельных финансовых отчетов Wildberries в формате Excel. С помощью обновления продавцы смогут обойти проблемы с передачей данных из кабинета по API и иметь быстрый доступ к данным недельных отчетов, вне зависимости от того, работает API или нет. Об этом CNews сообщили представители Seller24.

«Последние полгода API Wildberries работает нестабильно. Продавцы сталкиваются с проблемами, когда недельные отчеты часто отдаются с большими задержками, с некорректными данными, иногда исправляются задним числом. В результате пользователи официального API Wildberries не всегда могут вовремя получить данные для построения важных отчетов и принятия управленческих решений. Поэтому мы с командой решили эту проблему», — сказал директор по продукту Seller24 Борис Обломский.

Инструмент «Импорт финансовых отчетов Wildberries в Excel» позволяет пользователям Seller24 Platform загружать данные из личного кабинета продавца в формате Excel и получать все отчеты и инструменты платформы Seller24, если API Wildberries не отдает данные. В случае, если API Wildberries все-таки отдает информацию, продавцы могут провести сверку данных API и Excel, чтобы убедиться в их актуальности и корректности.

Теперь продавцы могут своевременно видеть информацию по логистике; понимать, какие товары приносят прибыль (с учетом логистики), а какие нет; вовремя получать отчеты по полученной от ВБ информации.

Еще одно обновление Seller24 Platform — раздел «Финансы» — помогает продавцам на Wildberries за несколько кликов получить финансовый отчет о состоянии бизнеса с учетом переменных и постоянных затрат на уровне кабинета.

Отчет «Сводные финансы» собирает данные по продажам, себестоимости товаров, расходам на логистику, комиссии, хранение и продвижение из кабинета на маркетплейсе. Пользователи вносят только информацию об остальных затратах, например, ФОТ, стоимость аренды склада или офиса и другое, чтобы получить расчет чистой прибыли.

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Отчет «Сравнение периодов» – инструмент, который позволяет сравнить, сколько чистой прибыли продавец получил в разные периоды. Например, в июле и августе.

В отчете можно оценить реальное состояние бизнеса и сравнить отдельные затраты. Например, комиссии в прошлом и текущем месяце, затраты на логистику, операционные расходы. Исходя из этих данных, можно понять, что нужно оптимизировать, а где ситуация стала лучше и работа привела к увеличению чистой прибыли.

Оба отчета раздела «Финансы» — «Сводные финансы» и «Сравнение периодов» — работают для кабинетов Wildberries и Ozon.

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