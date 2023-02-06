Google к досаде AMD и Intel продлит срок жизни серверов в своих ЦОДах

Google продлит жизнь своих серверов

Американская корпорация Google планирует продлить срок эксплуатации вычислительной инфраструктуры принадлежащих ей центров обработки данных, пишет Datacenter Dynamics.

В январе 2023 г. американский интернет-гигант принял решение увеличить продолжительность жизненного цикла используемого им серверного и отдельных видов сетевого оборудования примерно в полтора раза. Если ранее он составлял четыре года, то по новым правилам «дочка» Alphabet сможет продолжить использование относительно старого «железа» в течение двух дополнительных лет.

Таким образом в компании рассчитывают значительно сократить расходы на фоне не слишком выдающихся финансовых результатов, которые она продемонстрировала по итогам 2022 финансового года.

«Мы ожидаем, что [это изменение] приведет к сокращению амортизационных расходов примерно на $3,4 млрд за весь 2023 финансовый год для активов, находящихся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря 2022 г., что в основном отражено в себестоимости доходов и расходах на исследования и разработки (НИОКР), – говорится в отчете о прибылях и убытках компании Alphabet.

Не единичный случай, а тенденция

Google не единственная крупная технологическая компания, которая стремится минимизировать собственные траты на приобретение и содержание серверного оборудования.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что корпорация Microsoft довела максимально допустимый срок эксплуатации дата-центров, обеспечивающих функционирование ее фирменного облачного сервиса Azure, с четырех до шести лет. По оценке финансового директора Microsoft Эми Худ (Amy Hood), этот шаг позволит компании сэкономить до $4 млрд в 2023 финансовом году.

Основные конкуренты Microsoft на рынке облачных услуг – Google Cloud и Amazon Web Services – на тот момент уже успели принять аналогичные решения.

Amazon анонсировала корректировку жизненного цикла «железа» в начале 2022 г. с увеличением его на один год. Срок службы серверов Amazon до их списания вырос до пяти лет, сетевых компонентов – до шести лет. Изменения отразились не только на парке серверов AWS, но и машин, обслуживающих иные подразделения корпорации.

Еще быстрее к осознанию необходимости продления срока использования серверов пришли в Google Cloud – в 2021 г. Продление периода эксплуатации оборудования с трех до четырех лет поспособствовало сокращению расходов Google на $2,6 млрд по итогам 2021 г., однако не спасло корпорацию от убытков в размере $3,1 млрд.

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Корпорация Meta (признана в России экстремисткой организацией; ее деятельность запрещена) – владелец социальной сети Facebook – в опубликованном в феврале 2023 г. финансовом отчете упомянула планы по пересмотру продолжительности жизненного цикла оборудования дата-центров компании. Компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) намерена использовать принадлежащее ей серверное «железо» в течение пяти лет вместо четырех с половиной. В середине 2022 г. компания уже продлевала жизнь своего парка серверов на полгода – соответственно, с четырех до четырех с половиной лет.

Как отмечает Datacenter Dynamics, еще в 2020 г. во всех четырех упомянутых ранее компаниях было принято списывать серверы спустя три года с момента введения их в эксплуатацию.

Влияние на рынок серверного «железа»

В последнее время технологические компании особенно рьяно стремятся сократить расходы, в том числе путем широкомасштабных сокращений и выжиманием максимума из имеющегося оборудования.

Определенную роль в нежелании ИТ-гигантов проводить плановую модернизацию вычислительной инфраструктуры играют и некоторое снижение темпов роста производительности «железа» и новые трудности, сопряженные с их эксплуатацией. К примеру, новые серверные процессоры AMD Epyc 4 Genoa и Intel Xeon Scalable четвертого поколения, по мнению специалистов Uptime Institute, слишком энергоемкие и чрезмерно «горячие», что делает их применение в уже существующих ЦОДах проблематичным.



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Аналитики TrendForce в конце января 2023 г. спрогнозировали сокращение роста объемов поставок серверного оборудования по итогам наступившего года до 1,87% к показателям 2022 г. Главными «виновниками» этого в отчете компании названы североамериканские провайдеры облачных услуг, принявшие решение несколько умерить собственные аппетиты в том, что касается закупки новых компьютеров для ЦОДов.

В отчете TrendForce также утверждается, что новейшие серверные чипы AMD и Intel не оправдали ожидания Google – машины на их основе не удовлетворили поискового гиганта по показателю совокупной стоимости владения (TCO).

Подобные прогнозы вряд ли способны порадовать двух главных производителей серверных процессоров архитектуры x86. Intel, в частности, и так переживает один из самых неприятных в финансовом плане периодов своей истории. 2022 г. завершился для нее огромным падением выручки в 32%, а заключительный квартал все того же года принес компании Пэта Гелсинджера (Pat Gelsinger) принес чистый убыток в размере $664 млн.