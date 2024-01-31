Исследование: какие экономические факторы способствуют росту российского ИТ-сектора, а какие сдерживают

В условиях восстановительного роста экономики российский сектор ИТ демонстрирует опережающую динамику ключевых показателей. Отмечается рекордный рост финансового результата, существенное увеличение его кредитования российскими банками, бум инвестиций в основной капитал, быстрое наращивание активов. Среди драйверов экспансии сектора — растущий спрос на ИТ-услуги, накопленный финансово-экономический потенциал, а также разнообразные инструменты государственной поддержки сектора, которые продолжают совершенствоваться.

Опережение в сравнительной динамике

Оценка сравнительной динамики базовых индикаторов сектора ИТ показывает его опережающее развитие в условиях восстановительного роста экономики в 2023 г. В январе-сентябре 2023 г. ИТ-сектор заметно превосходил национальную экономику по динамике оборота (на 11 процентных пунктов), по финансовому результату (на 154 процентных пункта), а также инвестициям в основной капитал (на 89 процентных пунктов в первой половине 2023 г.) Однако по менее значимым показателям, сектор ИТ демонстрировал более скромные результаты. Отмечался быстрый рост просрочки по кредиторской и дебиторской задолженности. Количество конкурсных производств выросло на 1% до 175 в 2023 г. при общем падении их числа в экономике на 11%, оставаясь в пересчете на 1000 компаний 3,7 раз ниже общероссийского индикатора.

Изменение ключевых показателей развития ИТ-сектора* в сравнении с общероссийскими в янв.-сент. 2023 г., к соответствующему периоду год назад *Под компаниями ИТ понимаются те юрлица, которые указывают следующие основные ОКВЭД: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД – 62), деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД – 63) Динамика в секторе ИТ, % Динамика по отраслям российской экономики в среднем, % 16% 5% Оборот 178% 24% Финансовый результат (прибыли минус убытки) 96% 7% Инвестиции в основной капитал (1 пол. 2023 г.) 224% 0% Просроченная кредиторская задолженность 1% -9% Конкурсные производства

В январе-ноябре 2023 г. оборот сектора ИТ в текущих ценах (3947,8 млрд. руб.) уже на 22% превышал на уровень с аналогичного периода год назад. Отрыв от экономики в целом по темпам роста еще более увеличился, достигнув 13 процентных пунктов. Более того, квартальная динамика развития ИТ-сектора говорит об устойчивом ускорении его развития. Темпы прироста оборота достигли 46% в октябре-ноябре 2023 г. по сравнению с 27% в 3 кв., 15% во 2 кв. и только 6% в 1 кв. прошлого года.

Быстрый рост прибыли

Еще одним ключевым показателем опережающей динамики сектора ИТ стал рекордный рост финансового результата. Он вырос почти в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Объем превышения прибыли до налогообложения ИТ-компаний над убытками достиг 376,2 млрд. руб. за три квартала 2023 г.

Между тем, быстрый рост финансового результата пока не отразился на рентабельности активов. Как показывают оценки, сделанные на основе данных Росстата, она увеличилась только на 1 процентный пункт до 8%. При этом ее уровень был немного ниже соответствующего среднероссийского индикатора (около 9%).

Основным фактором, сдерживающим рост рентабельности активов ИТ-сектора, стало ускоренное наращивание их размеров. Если в российской экономике размер активов вырос в янв.-сент. 2023 г. на 14%, то сектор ИТ увеличил их более чем в 1,5 раза. Это также может расцениваться как дополнительный индикатор успешного развития ИТ-компаний.

В лидерах кредитной экспансии

Быстрое развитие сектора ИТ во многом опиралось на существенное увеличение его кредитования российскими банками. Процесс стимулировался рядом факторов, важнейшими среди которых были относительно низкий уровень проникновения кредитования, сложившийся в секторе в предшествующие годы, хорошая финансовая устойчивость ИТ-компаний как заемщиков, а также программа льготного кредитования, запущенная в 2020 г. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», на начало 2023 г. уровень проникновения кредитования в ИТ-секторе составлял только 39%, что было почти на 5 процентных пунктов ниже среднероссийского индикатора.

В 2022 г. ИТ-сектор стал безусловным лидером по росту задолженности по кредитам, которая возросла более чем 2 раза. Несмотря на то, что в прошлом году отраслевые приоритеты кредитования существенно скорректировались, информационные технологии оказались единственной отраслью, которая сохранила место в Топ-10 секторов по росту задолженности по кредитам, заняв шестую позицию. Прирост задолженности ИТ-компаний замедлился до 39% в янв.-сент. 2023 г., однако ее динамика на 17 процентных пунктов опережала показатели в целом по экономике.

Задолженность по кредитам ИТ-сектора в 2022 г. в янв.-сент. 2023 г.

Прирост задолженности по кредитам Доля просрочки в задолженности по кредитам Задолженность на 1 компанию, млн. руб.* 2022 Янв.-сент. 2023 2022 Янв.-сент. 2023 Россия 19% 22% 5,5% 4,5% 22,2 Сектор ИТ 101% 39% 1,8% 1,8% 4,7

Источник: рассчитано по данным ЦБ, Росстата, «СПАРК-Интерфакс» *только действующие компании (исключая компании в состоянии банкротства и ликвидации), по данным «СПАРК-Интерфакс»

Активное кредитование сектора ИТ привело к усилению долгового бремени, которое увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2022 г. и более чем в 2 раза к 2021 г. Тем не менее, его уровень остается крайне низким и не вызывает беспокойства. В январе-сентябре 2023 г. уровень долговой нагрузки ИТ-компаний был в 5,5 раз ниже, чем в среднем по России.

К тому же ИТ-сектор демонстрирует высокую надежность в обслуживание кредитов. В последние два года доля просрочки в задолженности по кредитам оставалась неизменной. Показатель составлял всего лишь 1,8% от суммы долга, что было в разы ниже индикатора, сложившегося в экономике (4,5%).

Проблемы платежной дисциплины

Ускоренное развитие сектора ИТ не могло не отразиться на динамике просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. Однако данный процесс был в большей степени обусловлен быстрым расширением масштабов бизнеса, а не ослаблением финансовой устойчивости ИТ-компаний. Данные Росстата показывают, что ситуация в этой области остается стабильной даже несмотря на быстрый рост просрочки.

В январе-сентябре 2023 г. объем просроченной кредиторской задолженности сектора ИТ увеличился в 3,2 раза, достигнув 7 млрд. руб. При этом удельный вес просрочки в совокупной кредиторской задолженности сектора оставался на низком уровне. Хотя данный показатель вырос с 0,2% в конце 2022 г. до 0,5% в сентябре, его уровень был более чем 8 раз ниже индикатора в среднем по России (4,1%).

Между тем, более актуальными для ИТ-компаний оставались проблемы управления дебиторской задолженностью. Просрочка по дебиторке выросла за три квартала прошлого года на 44%, превысив 31 млрд. руб., тогда как ее прирост по России составил только 14%. Однако уровень просроченной дебиторской задолженности был по-прежнему относительно низким. Так, отношение просрочки по дебиторской задолженности к размеру трёхмесячного оборота сектора не достигало и 3%, что было в 2,5 раза ниже показателя для экономики в целом.

Высокий уровень надежности делового партнера

В условиях снижения информационной прозрачности российского бизнеса в результате приостановки раскрытия некоторых статистических данных и отчетов самих компаний растущую актуальность приобретает отраслевая оценка уровня надежности делового партнера. В этой связи доля компаний сектора в рисковых реестрах и со Сводным индексом «Высокий риск» «СПАРК-Интерфакс» может рассматриваться как один из показателей такой надежности. По состоянию на начало 2024 г. отраслевая надежность ИТ-сектора по соответствующим индикаторам остается на сравнительно высоком уровне.

Как совместное решение Directum и «Контура» облегчает работу бизнеса с МЧД Бизнес

Доля ИТ-компаний в рисковых реестрах составляла лишь 1,2% (2,1% на конец 2022 г.), что было меньше, чем во многих других видах экономической деятельности. Так, в транспортировке и хранении этот показатель достигал 2,8%, в добыче полезных ископаемых 2,6%, энергетике — 2,2%, обрабатывающей промышленности — 1,4%. Среди основных причин включения ИТ-компаний в рисковые реестры были отсутствие по юридическому адресу (64% случаев против 47% года назад), задолженность по уплате налогов (15% и 35% год назад), включение в список недобросовестных поставщиков (24% и 17% год назад).

Доля компаний с выручкой более 50 млн. руб. в рисковых реестрах и со Сводным индексом «Высокий риск» на начало 2024 г. Рисковые реестры (компании, отсутствующие по юр.адресу по данным ФНС ; юр.лица, имеющие задолженность по уплате налогов Реестр недобросовестных поставщиков ; юр.лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица; и др.) Свободный индикатор «Высокий риск» (совокупная оценка аналитических показателей Индекса должной осмотрительности, Индекса финансового риска, Индекса платежной дисциплины, а также Статуса компании (состояния ликвидации, банкротства и т.д.) 1,2% 9,3% сектор ИТ 1,4% 7,1% обрабатывающая 2,8% 13,1% транспорт 0,7% 12,8% сельское хозяйство 2,2% 19,9% энергетика

Между тем доля ИТ-компаний со Сводным индексом «Высокий риск» несколько выросла. Удельный вес таких компаний в общей численности увеличился с 6,8% в конце 2022 г. до 9,3% в настоящее время. По этому показателю сектор ИТ несколько уступал обрабатывающей промышленности (7,1%), заметно превосходя транспорт, энергетику, добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Снижение интереса нерезидентов

Одним из негативных факторов санкционного давления стало снижение интереса нерезидентов к участию в российском ИТ-бизнесе. Число новых регистраций ИТ-компаний с участием иностранного бизнеса сократилось в прошлом году на треть против показателя 2022 г. и более чем в 2 раза по сравнению с 2021 г. Всего в 2023 г. было зарегистрировано более 160 юридических лиц, в которых участвовали нерезиденты.

В то же время, как показывают оценки, сделанные по данным ЕГРЮЛ на основе функционала ««СПАРК-Интерфакс»», отмечались существенные сдвиги в географическом распределении нерезидентов. В 2023 г. ключевыми зарубежными игроками стали представители Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Если в 2021 г. на их долю приходилось только 45% регистраций, то в прошлом году соответствующий показатель достиг 83%. При этом бизнес Беларуси увеличил свою долю в регистрации ИТ-компаний с 29% до 46%, Китая — с 9% до 17%, Казахстана — с 6% до 12%, Узбекистана — с 0% до 4% и Кыргызстана — с 0% до 4%.

Таким образом, в прошлом году российский ИТ-сектор сумел значительно опередить экономику в целом по динамике ключевых показателей. Опираясь на активное кредитование российскими банками и механизмы государственной поддержки, сектор генерирует быстро растущие объемы прибыли и наращивает активы. Между тем, ускоренный рост сопровождается некоторым увеличением просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, которые пока остаются на низком уровне и не влияют на финансовую устойчивость ИТ-компаний.