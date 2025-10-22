Kerama Marazzi завершила проект по переходу на платформу Optimacros

Компания Kerama Marazzi перенесла модель планирования продаж с западного ПО на отечественную платформу Optimacros. Проект был реализован в максимально короткие сроки – за полтора месяца. Созданная система становится ядром планирования, обеспечивая единое основание для принятия решений всеми участниками цепочки продаж и производства. Работы выполнены сотрудниками «Атомс Консалтинг» при поддержке специалистов ООО «КИТ», ИТ-компании группы Kerama Marazzi. Об этом CNews сообщили представители «Атомс Консалтинг».

Целью проекта была миграция с Anaplan и перенос данных в российскую систему для интегрированного планирования, бюджетирования и бизнес-аналитики Optimacros. По словам Дмитрия Юдина, начальника отдела ООО «КИТ», ИТ-компании группы Kerama Marazzi, это позволило «минимизировать риски отказа в работе программного обеспечения и гарантировать непрерывность процесса прогнозирования за счет бесшовного и плавного перехода в новую систему».

Подрядчиком стала компания «Атомс Консалтинг».

Андрей Тиняков, системный архитектор ООО «КИТ», ИТ-компании группы Kerama Marazzi: «Компания зарекомендовала себя на рынке как клиентоориентированная и профессиональная команда. Мы смогли убедиться в этом во время реализации совместного пилотного проекта. Работы были выполнены качественно и в срок».

Модель сегментирования планирования спроса по направлениям керамической плитки, керамогранита и сантехники была перенесена в новую систему и включает более 20 тыс. позиций. Для одних рассчитывается прогноз спроса и план производства, для других – план производства и план закупок. Проект был реализован за полтора месяца.

Модель планирования продаж строится на анализе исторических данных, которые ежедневно выгружаются из программы «1С» и проходят этапы обработки и сегментации. На основе фактических продаж и остатков товары распределяются по сегментам ABC/XYZ, что позволяет определить, какие группы поддаются статистическому или ML-прогнозированию. Для таких категорий Optimacros автоматически подбирает оптимальный метод расчета прогноза спроса по каждому SKU и формирует базовый план продаж на весь горизонт планирования. Планировщик получает готовый прогноз, который может корректировать с учетом своей экспертности или добавлять собственные сценарии.

Для товаров, которые не поддаются автоматическому прогнозированию (в т.ч. новинки, заказные позиции, товары, снятые с производства), применяется другой подход — по специальным сценариям или экспертно.

Результаты работы используются большинством ключевых подразделений компании: производство опирается на прогноз при планировании объемов выпуска, закупки — при определении потребности в сырье и материалах, а финансовые службы применяют данные для формирования бюджетов, управленческой отчетности, в частности прогноз P&L.

Кроме модели прогнозирования спроса была создана модель планирования производства. Она учитывает прогноз спроса, остатки и целевые страховые запасы по каждому SKU, автоматически формируя потребность в выпуске продукции. Полученный результат может быть уточнен экспертами с учетом нюансов производственного процесса.

Разработкой данной модели занимался созданный в компании заказчика Центр компетенций. «По согласованию с заказчиком сотрудник ООО «КИТ», ИТ-компании Kerama Marazzi, присоединился к проекту. После обучения сертифицированным архитектором он участвовал в разработке модели планирования спроса. По завершении совместной работы Центр Компетенций Optimacros практически самостоятельно создал новый инструмент для планирования производства. В нашей компании такой подход уже становится стандартом. Для клиентов платформа — это не «черный ящик», а инструмент для повышения бизнес-эффективности», – сказал Андрей Гвоськов, генеральный директор «Атомс Консалтинг».

Заказчик планирует развитие системы. В частности, будут расширены функциональные возможности текущих моделей, как спроса, так и производственной. Кроме этого, будут добавлены новые функции в соответствии с требованиями развивающегося бизнеса. Также рассматривается возможность ведения финансового планирования всей группы компаний.

«Мы считаем целесообразным вести процессы прогнозирования, планирования и анализа данных в единой системе. Это повысит управляемость компании и эффективность работы сотрудников», – сказал Дмитрий Юдин.