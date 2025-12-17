SimpleOne выпустила SDLC 1.8.0 с настройкой статусов задач

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила новую версию 1.8.0 системы управления разработкой программных продуктов. Главное нововведение — настройка статусных моделей для каждого проекта и типа задач. Обновление позволяет адаптировать приложение для проектов с разными подходами к разработке, например, Scrum, Kanban и гибридные методологии. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Обновление позволяет разным командам внутри одной компании работать по своим уникальным процессам с помощью единой системы. Например, команда разработки может использовать Scrum-доски с четырьмя статусами, а команда дизайна — Kanban с собственными этапами. Дополнительно задачи теперь завершаются через признаки «Выпущено» и «Отменено», а не через статусы, что делает доски нагляднее и упрощает управление жизненным циклом задач.

«Думаю, бизнесу не нужно навязывать единственно правильный способ работы. Если у компании пять продуктовых команд, и каждая исторически сложилась со своими подходами, раньше им пришлось бы либо ломать привычные процессы, либо работать в разных системах. Теперь вы сможете настроить рабочие процессы так, как удобно именно вашему бизнесу, и собрать все команды в единой системе, сохранив их привычные подходы к работе», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne.

Версия 1.8.0 добавляет пять новых специализированных типов задач: дизайн-истории, UX-исследования, тест-кейсы, автотесты и задачи на документирование. Теперь все этапы создания продукта от пользовательского исследования до технической документации формализованы и видны в общей картине продукта, что облегчает координацию команд.

Улучшена логика интеграции SimpleOne SDLC с системой управления ИТ-услугами SimpleOne ITSM. При создании связанного дефекта инцидент автоматически переводится в статус «В работе». Когда дефект получает признак «Выпущено», в ленту активности инцидента добавляется соответствующая запись. Такая прослеживаемость помогает быстрее реагировать на проблемы пользователей и исключает необходимость ручной передачи информации между службой поддержки и командами разработки.

SimpleOne SDLC — российская система управления жизненным циклом разработки программного обеспечения на основе гибких методологий. Платформа подходит для импортозамещения зарубежных решений и включена в реестр отечественного ПО. Версия 1.8.0 уже доступна для действующих клиентов.