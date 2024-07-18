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SimpleOne упрощает управление спринтами в новой версии SDLC

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпустила новую версию 1.2.0 своего продукта SimpleOne SDLC для управления жизненным циклом разработки ПО. Основным нововведением стало улучшение функциональности управления спринтами в Scrum-проектах. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новой версии SimpleOne SDLC 1.2.0 расширены возможности виджета планирования спринтов. Теперь все необходимые инструменты для управления Scrum-проектами доступны из единого интерфейса, что позволяет сократить время работы с рутинными задачами на 20%.

Ключевые улучшения в управлении спринтами

Теперь можно редактировать спринт непосредственно из виджета планирования. Пользователи могут оперативно корректировать даты начала и окончания, цель спринта и связанный релиз.

Добавлена возможность отменить неактуальный спринт. При этом система позволяет распределить задачи по другим спринтам, обеспечивая сохранность всех рабочих процессов.

Завершить спринт теперь можно прямо из списка спринтов, не переходя на доску.

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Цифровизация

Исправлены ошибки в работе модального окна создания спринта.

«Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов по улучшению удобства использования системы. Новая версия SDLC 1.2.0 позволяет существенно сократить время на рутинные операции при работе со спринтами благодаря интуитивно понятному интерфейсу и оптимизированным процессам», — сказала Ксения Филиппова, владелец продукта SDLC.

Обновленная версия SimpleOne SDLC 1.2.0 уже доступна всем пользователям системы. Подробную информацию о новых возможностях можно найти в документации к продукту.

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