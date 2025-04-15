Dreame представляет моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach с еще более широкими возможностями уборки

Компания Dreame, мировой производитель интеллектуальной техники для домашней уборки, объявляет о начале продаж обновленной модели пылесоса Dreame H12 Pro FlexReach. В отличие от базовой версии Dreame H12 Pro, эта модель допускает сухую уборку и может работать даже в горизонтальном положении. Об этом CNews сообщили представители Dreame Technology.

Многие моющие пылесосы не позволяют забраться глубоко под кровать или другую мебель на ножках. Но только не Dreame H12 Pro FlexReach. Его рукоятка может раскладываться на угол до 180. Насадка имеет толщину всего 9,6 см, а основной корпус — 14 см. Теперь вы сможете быстро навести чистоту даже в труднодоступных местах.

Мощность всасывания 18 000 Па позволяет обновленной модели справляться с любыми загрязнениями — в том числе просыпанными крупами или фрагментами грязи с ботинок. Если вам нужно просто собрать мусор с пола, необязательно использовать воду — будет достаточно режима сухой уборки.

Dreame представляет моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach с еще более широкими возможностями уборки

В режиме влажной уборки мощный поток воздуха удаляет грязную воду с валика в контейнер, очищая ворс и подготавливая его для смачивания новой порцией чистой воды. Таким образом удается обеспечить идеальное качество очистки пола.

Dreame H12 Pro FlexReach оснащен станцией зарядки и самоочистки, которая позволяет быстро промыть рабочий валик и просушить его. Для промывки используется подогретая до 90 °C вода: высокая температура позволяет удалить из ворса не только обычную грязь, но и, например, жирные компоненты.

Чтобы избежать появления неприятного запаха от влажного валика, станция быстро просушивает его горячим воздухом. Предусмотрено два режима просушки: ежедневный (занимает 30 минут и использует воздух температурой 85 °C) и сверхбыстрый (5 минут и 90 °C соответственно). После этого пылесос вновь готов к работе.

Длинные волосы или шерсть питомцев, намотавшиеся на валик, могут привести к снижению эффективности уборки. Dreame разработала несколько технологий, которые помогают избежать такой проблемы.

Рядом с валиком в насадке расположен эластичный скребок TangleCut с острыми лезвиями, которые срезают волосы, после чего они отправляются в отсек для грязной воды. А при очистке валика на станции используется специальный алгоритм. Сначала валик вращается по часовой стрелке, позволяя скребку разрезать волосы, затем в обратном, чтобы удалить их в резервуар.

Dreame H12 Pro FlexReach имеет несколько режимов работы, включая интеллектуальный, при котором пылесос автоматически регулирует мощность в зависимости от количества и сложности загрязнений. Ёмкая батарея и рациональное использование энергии в процессе уборки позволяют новой модели работать в режиме мытья пола до 50 минут и убирать площадь до 300 м² без подзарядки.

Новые пылесосы Dreame H12 Pro FlexReach можно приобрести с 15 апреля на официальном сайте Dreame, а также в магазинах-партнерах: «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк» и «Всесмарт». Рекомендованная розничная цена Dreame H12 Pro FlexReach составляет 47,99 тыс. руб. По случаю старта продажи до 28 апреля 2025 г. будет действовать промо-цена 40,99 тыс. руб.