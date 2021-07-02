LG дополняет линейку устройств LG PuriCare портативным дезинфицирующим футляром

Компания LG дополняет линейку устройств LG Puri-CareTM портативным дезинфицирующим футляром: ранее, помимо стационарных очистителей воздуха и бытовых кондиционеров с дополнительной функцией очистки уже были представлены портативный прибор и носимый очиститель воздуха, составляющие полный комплекс индивидуальных гаджетов для фильтрации воздуха и уничтожения бактерий и вирусов. Комбинированное устройство, совмещающее функцию очистки и одновременной подзарядки но-симых гаджетов, становится логичным дополнением комплекса PuriCareTM от LG Electronics.

Наиболее эффективным способом конечной обработки персональных гаджетов на сегодняшний день является собственная технология, разработанная специалиствами LG - UV-nanо. Она основана на использовании ультрафиолетовых лучей и их способности обеззараживать воздух и поверхности гаджетов, удалять вирусы и бактерии, вызывающие различные заболевания. Благодаря УФ-светодиодным лампам, которые убивают вредные микроорганизмы, футляр способен также производить зарядку устройства и отправляет в мобильное приложение LG ThinQ (Android/iOS) уведомление о необходимости заменить фильтры, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Встроенный аккумулятор большой емкости работает до 8 часов и заряжается за 2 часа для многоразового автономного использования.

LG PuriCare

Комбинированное устройство, совмещающее функцию очистки и одновременной подзарядки носимых гаджетов, становится дополнением комплекса LG PuriCare, включающего в себя бытовые кондиционеры, напольные очистители различных габаритов и мощностей, а также, средства индивидуальной защиты.

Режим Filter Drying предназначен для сушки фильтра и одновременной дезинфекции носимого очистителя воздуха:

Режим Filter Drying (Сушка фильтра) предназначен для сушки фильтра с использованием компактного встроенного вентилятора.

Длительность полного цикла работы составляет 4 часа.

Световой индикатор UVnano на корпусе отражает этап очистки и процесса дезинфекции.

Индикатор Filter Drying: цвет светового индикатора указывает на степень осушения внутренней поверхности устройства.

Посредством приложения LG ThinQ вы можете не только следить за процессом и статусом UVnano очистки, уровнем заряда носимого очистителя (маски), менять (устанавливать) режим обработки, проверять историю использования, а также срок службы фильтра: о необходимости замены фильтров в маске вам сообщат в приложении LG ThinQ на вашем смартфоне.

Наличие порта USB Type-C дает возможность подключения и подзарядки в стационарном режиме (квартира, офис, общественные места) через переходник и в машине (или к компьютеру) стандартным проводом с универсальными разъемами. Таким образом, интеграция USB Type-C позволит обрабатывать не только носимый очиститель (маску) LG PuriCare, но и часто используемые смартфон или очки.

Портативный дезинфицирующий футляр LG PuriCare доступен российским покупателям по рекомендованной розничной цене 16 990 руб.