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Фалеев Сергей
СОБЫТИЯ
|18.09.2009
|Генеральным директором «Сервис Плюс» стал Сергей Фалеев 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Фалеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
|Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
|Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
|IBM SurePOS 37 1
|DSSL Trassir 40 1
|Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
|1С-Рарус WMS 3 1
|Савюк Виктор 41 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Басов Алексей 117 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.