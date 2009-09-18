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Фалеев Сергей

СОБЫТИЯ


18.09.2009 Генеральным директором «Сервис Плюс» стал Сергей Фалеев 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Фалеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сервис Плюс 187 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Anritsu Corporation 10 1
Startpack - СтартПак 26 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Accentis - Акцентис 5 1
ДатаСкан - Datascan 2 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
1С-Рарус 982 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
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Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 1
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
IBM SurePOS 37 1
DSSL Trassir 40 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
1С-Рарус WMS 3 1
Савюк Виктор 41 1
Чеглаков Андрей 63 1
Басов Алексей 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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