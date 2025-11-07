Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С-Рарус WMS
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|07.11.2025
|«1С-Рарус» за 3 месяца внедрила WMS-систему в компании-интеграторе «Сервис плюс» 1
|11.11.2022
|Новый продукт «1С-Рарус: Торговый комплекс редакция 3» 1
1С-Рарус WMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155436 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398134, в очереди разбора - 732456.
Создано именных указателей - 185326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.