«1С-Рарус» за 3 месяца внедрила WMS-систему в компании-интеграторе «Сервис плюс»

Компания «Сервис Плюс», специализирующаяся на автоматизации торговли, совместно с разработчиком «1С-Рарус» модернизировала систему управления складским хозяйством. Переход на «1С-Рарус:WMS» выполнен за рекордные 3 месяца. Сотрудники используют терминалы сбора данных, внедрено адресное хранение, вдвое выросла скорость отгрузки заказов. Об этом CNews сообщил представитель «1С-Рарус».

«Сервис Плюс» занимается комплексной автоматизацией торговли. Под девизом «Создаем магазины будущего» компания с 1993 г. поставляет современное оборудование и софт. За это время клиентами «Сервис Плюс» стали свыше 100 тыс. магазинов всех форматов — от небольших точек до федеральных сетей.

Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Минске, Екатеринбурге и Волгограде, а единый складской хаб в Московской области обеспечивает оперативные поставки по всей стране. Площадь складских помещений составляет 5 тыс. кв. м.

До внедрения WMS складской учет вели в доработанной конфигурации на платформе «1С:Предприятие». Производственные операции не отражались в полном объеме, что периодически приводило к расхождению данных о состоянии запасов в определенные периоды времени. Поиск комплектующих для сборки торгового оборудования занимал много времени, не было возможности проводить полноценную инвентаризацию.

В компании приняли решение выделить складскую логистику в отдельный контур и перейти на специализированную систему — «1С-Рарус:WMS». За помощью по внедрению обратились непосредственно к разработчикам.

Алексей Хижняк, директор по информационным технологиям «Сервис Плюс», сказал: «Вместе с коллегами из «1С-Рарус» мы проанализировали, как работают наши склады, и разобрали, какие процессы требуют модернизации. Ставку сделали на готовые механизмы WMS-системы, проверенные большим количеством внедрений. В итоге внедрение выполнено за 3 месяца с аккуратной подстройкой под нашу специфику».

По итогам внедрения «1С-Рарус:WMS» оптимизирована и упрощена работа с товарной номенклатурой. Остатки с 7 складов компании перенесены из прежнего решения и аккумулированы в единой базе, что обеспечило полную прозрачность запасов по всем точкам хранения. Выполнены необходимые доработки типового функционала WMS-системы, что позволило выполнить плавный переход на новую систему. Автоматизирована сборка комплектов, реализовано справочное указание серий, внедрен алгоритм выбора ячеек для размещения, усовершенствовано отображение остатков, реализована фиксация приемки в паллетах. Интеграция WMS с товароучетной системой «1С:Управление нашей фирмой» ускорила складской документооборот до нескольких секунд. В единой базе упрощен контроль складских операций – приемки, сборки, комплектации и отгрузки. Фактические списания автоматически синхронизируются с учетной системой, что позволяет выявить расхождения в режиме реального времени. Процесс размещения товаров при приемке теперь проходит быстрее — система анализирует исторические данные и автоматически рекомендует оптимальную ячейку для размещения новой партии. Это позволяет сотрудникам склада сократить время поиска товаров и повысить эффективность работы. Вдвое выросла скорость отгрузки заказов. Персонал склада использует для оперативной сборки и комплектации по заданиям мобильное приложение «1С-Рарус: WMS» и терминалы сбора данных (ТСД). Возможность мгновенно получать и редактировать данные о товарах, ячейках и остатках значительно повышает оперативность и точность работы.

Алексей Хижняк отметил: «Все задействованные в складских операциях работники прошли обучение прямо на месте. Разработчики буквально «за руку» провели нас по каждому этапу: как использовать сценарии приемки и отгрузки, правильно работать с ТСД, собирать комплекты и контролировать остатки. Программа подсказывает, где что лежит, ускоряет работу и снижает нагрузку, даже в пиковые периоды».

Главный итог — прозрачная и технологичная логистика, способная поддерживать дальнейший рост ритейл-сервиса.

