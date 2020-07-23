В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi. Видео

В России заработал первый монобрендовый фирменный магазин Xiaomi формата Mi Store. Он открылся в Москве, а суммарное количество российских точек продаж компании приблизится к 60. По итогам первой половины 2020 г. смартфоны Xiaomi были признаны «Яндекс.маркетом» самыми популярными на российском рынке.



Первый из нескольких десятков

Компания Xiaomi сообщила CNews об открытии в России первый фирменный монобрендовый магазин Mi Store. Ее партнером в этом направлении выступила компания Inventive Retail Group, входящая в группу «Ланит» и владеющая офлайн-магазинами сетей re:Store и Samsung,

Впервые о планах Xiaomi по открытию монобрендовых точек продаж стало известно в середине июля 2020 г. CNews писал, что компания собирается открыть сеть магазинов по всей России, в состав которой войдут до 60 торговых точек.

Самый первый Mi Store в России

Самый первый российский Mi Store заработал в столичном торгово-развлекательном центре «FORT Отрадное», в прошлом известном как «Золотой Вавилон Отрадное». Магазин имеет площадь 75 м2.

Как стало известно CNews, все сотрудники открывшегося магазина Xiaomi, а также других готовящихся к запуску точек Mi Store, проходят обучение в самой компании. Сроки открытия новых магазинов сети и места их расположения на момент публикации материала известны не были.

Ассортимент и бонусы

Ассортимент магазина включает технику, реализуемую под основным брендом Xiaomi, а также под дочерними брендами, в том числе Redmi, выделенный из одноименной линейки в начале 2019 г. В список входят ноутбуки, смартфоны, фитнес-браслеты, умные часы, а также самокаты, чемоданы, пылесосы, телевизоры и различные фирменные аксессуары Xiaomi.

Открытие первого в России Mi Store

В течение первой недели работы магазина Mi Store все посетители могут рассчитывать на подарок в виде флэш-накопителя в эксклюзивном дизайне – для его получения нужно совершить покупку на сумму от 5000 руб. Также в сети Mi Store действует система подарочных карт, при покупке любого смартфона Xiaomi из ассортимента магазина на такую карту будет начислен кэшбек в размере 10% от суммы покупки.

Ассортимент магазина не ограничивается одними смартфонами

Посетители первого столичного Mi Store получат возможность приобрести смартфон Redmi Note 9S, который, как сообщал CNews, появился в российской рознице в конце апреля 2020 г., за 10 руб. Для этого, как сказано на официальной странице российского представительства Xiaomi в Facebook, нужно совершить одну покупку в новом магазине в период с 22 по 30 июля 2020 г. включительно и стать участником программы Mi Club. 31 июля 2020 г. из числа всех покупателей будут случайным образом выбраны десять человек, которые и смогут купить Redmi Note 9S за 10 руб.

Популярность Xiaomi в России и мире

Компания Xiaomi была основана в апреле 2010 г., и первым ее продуктом стала прошивка MIUI, которая дебютировала в августе 2010 г. и в настоящее время устанавливается на все смартфоны Mi и Redmi, за исключением серии Mi A. В будущем она может претерпеть масштабный редизайн и стать похожей на интерфейс Windows 10 Mobile с ее фирменными плитками.

В российском Mi Store присутствует практически вся продукция Xiaomi, выключая 4К-телевизоры и самокаты

Свой первый смартфон, получивший название Mi 1, Xiaomi выпустила спустя год, в августе 2011 г. По итогам первой половины 2020 г. Xiaomi, по статистике «Яндекс.маркета» занимает первое место на российком рынке по популярности. CNews писал, что почти 29% пользовательских переходов в «Маркете» пришлось на предложения смартфонов именно этой компании. Второй по популярности стала Samsung с 20% переходов, а третьей – Apple (19%).

Наиболее популярным смартфоном у россиян стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro, на момент публикации материала стоивший от 18 тыс. руб. и продающийся в России с октября 2019 г. В общей сложности в топ-10 самых популярных смартфонов входят четыре гаджета Xiaomi.

Рейтинг самых популярных смартфонов первого полугодия на «Яндекс.Маркете» выглядит так: Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ; Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ; Apple iPhone 11 64 ГБ; Samsung Galaxy A51 64 ГБ; Apple iPhone 11 128 ГБ; Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ; Apple iPhone Xr 64 ГБ; Xiaomi Redmi 8 4/64 ГБ; Samsung Galaxy A10; Samsung Galaxy A50 64 ГБ.

На мировом рынке Xiaomi, согласно статистике IDC. входит в топ-4 производителей смартфонов с 10,7-процентной долей рынка по итогам I квартала 2020 г. Ее опережают лишь Apple (13,3%), Huawei (17,8%) и Samsung (21,2%).