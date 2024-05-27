«Билайн» расширил географию трансляции объявлений о поиске людей

Теперь для привлечения внимания к поисковым мероприятиям в Москве и 108 городах и населенных пунктах страны «Билайн» бизнес использует технологии трансляции «умной» рекламы на цифровых экранах в магазинах и решение для поиска свидетелей, которые могли видеть пропавших людей. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Через отдельный личный кабинет «Билайн.поиск» волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» теперь могут загрузить ориентировку в 66 салонах «Билайна» в Москве и области и 318 офисах «Билайна» по России. Ранее к системе было подключено 59 магазинов «Пятерочка». В 2023 г. объявления о поиске людей по всей стране были показаны около 800 тыс. раз, а за первые три месяца этого года – 132 тыс. показов.

Механика поиска следующая. В отряд «ЛизаАлерт» поступают заявки от родных, которые ищут своих близких. Волонтеры формируют ориентировку и начинают поиск, вбивая предположительные координаты пропажи человека и загружая ориентировку в личном кабинете «Билайн.поиск». Платформа автоматически настраивает расписание показов в свободные эфирные слоты в радиусе до 10 км. от места пропажи. Длительность одного показа 10 секунд. Количество показов зависит от нужд отряда и транслируется в эфире два дня, потом требуется запустить поиск заново. Если кто-то из гостей офисов обслуживания и магазинов узнает пропавшего человека, он может сообщить об этом на круглосуточную горячую линию отряда по номеру 8(800)700-54-52.

Помимо центральных регионов, в проект вошли Курская, Брянская, Воронежская, Амурская, Астраханская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская области, Красноярский, Пермский, Ставропольский края.

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом» Константин Романов: «Идея использовать технологию трансляции рекламы с привязкой к геопозиции для поиска людей возникла у нашей команды по искусственному интеллекту и большим данным как логичное продолжение работы с «ЛизойАлерт». Тестовый период в конце прошлого года показал, что объявление о поиске привлекает внимание людей, особенно в регионах, а время, проведенное у экрана, увеличивается на 40-50% в зависимости от времени суток и локации. Мы показываем объявления и в точках продаж «Билайна» в крупных торговых центрах Москвы «Водный», «Авиапарк», «Облака», «Косино парк», «Европолис Ростокино».

Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев: «За прошлый год в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 48320 заявок на поиск пропавших, 38385 человек удалось спасти. В этих цифрах есть вклад и технологии трансляции объявлений в розничных салонах «Билайна». Особенно это важно для поисков в регионах, где человек имеет более тесный круг контактов, чем в мегаполисе. В Москве и области, учитывая плотность населения, важно буквально каждое объявление. Для поиска людей мы используем все имеющиеся у нас возможности. И решения «Билайна» дают ощутимый результат в спасении жизней».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.