Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салонах Xiaomi Mi Store в Санкт-Петербурге и еще 17 регионах России.

Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС, в том числе, подписку на ТВ, музыку, библиотеку или дополнительные облачные сервисы для хранения. Кроме того, в них можно протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома. В Mi Store представлен широкий ассортимент продукции Xiaomi в Санкт-Петербурге: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома.

«Бренд Xiaomi хорошо известен петербуржцам качественной электроникой и умными устройствами. Благодаря сотрудничеству МТС и Mi Store жители нашего города смогут приобретать смартфоны и целую линейку других современных гаджетов и одновременно оформлять для них соответствующие цифровые услуги и сервисы. Например, подписку на онлайн-кинотеатр KION или МТС Premium», — отметил директор по продажам на розничном рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Окунев.

Адреса магазинов, участвующих в программе:

- Владимирский пр., 7

- пр. Энгельса, 154 ТРЦ «Гранд Каньон»

- Брантовская дор, 3, ТЦ «Охта Молл», магазин HitBuy

- Полюстровский пр., 84, ТРЦ «Европолис»

- Гражданский пр., 41а, ТЦ «Академический»

- пр. Космонавтов, 14, ТЦ «Радуга»

- Коломяжский пр., 17, ТЦ «Сити Молл»

- Петергофское шоссе, 51, ТЦ «Жемчужная Плаза»

- бульвар Новаторов, 11 ТЦ «Французский бульвар»

- ТЦ «Мега Парнас»

Подключиться к МТС в салонах Mi Store и HitBuy смогут жители 18 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии, Татарстана и др.