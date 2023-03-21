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«Телеком Дейли»: билайн лидирует по доступности интернета в метро Петербурга

Агентство «Телеком Дейли» провело исследование качества связи в тоннелях на пяти линиях петербургского метрополитена. По итогам билайн показал самую высокую доступность сервиса мобильного интернета: она составила 99,9%, что выше, чем у других операторов.

В 2023 году сеть билайна в метро была расширена на все ветки, поэтому клиенты оператора могут оставаться на связи и пользоваться интернетом даже во время поездки.

При этом везде, где действует сервис билайн, была зафиксирована 100%-ная доступность скоростной сети 4G. Для клиентов это означает возможность смотреть видео, скачивать и отправлять файлы и фото, общаться в соцсетях. Кроме того, 4G позволяет пользоваться технологией VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве.

Исследование говорит о лидерстве оператора и по средним скоростям передачи данных. Общая средняя скорость составила у билайна 87 Мбит/сек на загрузку данных, а на отправку – 18 Мбит/сек. Этого более чем достаточно для активных пользователей мобильного интернета — например, можно смотреть фильмы в высоком разрешении и общаться по видеосвязи.

В конце 2021 года агентство «Телеком Дейли» уже проводило исследование качества связи в метро. Тогда билайн также оказался на первом месте по доступности сервиса и средней скорости передачи данных. При этом в 2023 году эти показатели выросли.

«Метро – один из ключевых видов транспорта в Петербурге, каждый день здесь проезжают миллионы человек, среди которых много клиентов билайна. Поэтому мы придаём особенно важное значение качеству связи на станциях и в тоннелях. Исследование агентства подтверждает результаты нашей работы в последние годы. Мы продолжим улучшать сеть в метро, чтобы обеспечить клиентов билайна еще более высоким качеством связи», — комментирует Екатерина Кудряшова, директор региона «Запад» компании «ВымпелКом» (ТМ билайн).

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