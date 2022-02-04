IP-телефония в действии: подтверждена совместимость FLAT SoftSwitch с «Ред ОС»

В результате тестирования на совместимость подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт») с программным обеспечением для построения IP-телефонии FLAT SoftSwitch (производства «Телесвязь»). Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

FLAT SoftSwitch — это программный комплекс, предназначенный для построения сетей IP-телефонии операторского и корпоративного уровня. FLAT SoftSwitch зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3817).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

«Цифровизацию критической информационной инфраструктуры невозможно осуществить без надежных и качественных комплексных решений на основе отечественного программного обеспечения. FLAT SoftSwitch на операционной системе “Ред ОС” позволит заказчикам пользоваться всеми преимуществами IP-телефонии, соблюдая при этом требования к информационной безопасности», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».