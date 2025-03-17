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UDV group КИТ UDV ePlat4m SOAR UDV ePlat4m КИИ UDV ePlat4m Pass


17.03.2025 Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV SOAR с ОС «Ред ОС» 1
01.11.2024 УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ 1
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 3
20.08.2020 ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC 1
20.07.2020 Сергей Борисов, УЦСБ: Что делать компаниям, которые подпадают под 187-ФЗ 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

UDV group и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ЮДВ групп 19 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 77 2
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 18 2
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 1
R-Vision - Р-Вижн 163 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 26 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
Ред Софт - Red Soft 751 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 199 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1273 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20987 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 787 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4077 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5936 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 376 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6367 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1494 1
Оповещение и уведомление - Notification 4744 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2280 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2189 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12124 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1145 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1242 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 175 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1895 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2099 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 345 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7971 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2547 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 489 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 668 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1229 1
Умные платформы 1723 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 114 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 759 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 52 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 749 1
UDV group - UDV ITM 7 2
Microsoft Office 3780 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 19 1
Intel x86 - архитектура процессора 1877 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1652 1
UDV group - UDV Industrial Firewall 2 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
Linux OS 10111 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 991 1
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Шанин Алексей 6 1
Киреёнок Илона 2 1
Поджарых Вадим 1 1
Федоренко Анастасия 1 1
Костина Виктория 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2978 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1292 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 781 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3271 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 416 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2470 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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