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UDV group КИТ UDV ePlat4m SOAR UDV ePlat4m КИИ UDV ePlat4m Pass
- UDV ePlat4m SOAR — платформа оркестрации средств защиты информации и реагирования на инциденты компьютерной безопасности
- UDV ePlat4m КИИ — система категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Автоматизирует процесс соответствия требованиям 187-ФЗ.
UDV group и организации, системы, технологии, персоны:
|Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
|Борисов Сергей 20 1
|Касьянов Роман 1 1
|Горбункова Елена 6 1
|Шанин Алексей 6 1
|Киреёнок Илона 2 1
|Поджарых Вадим 1 1
|Федоренко Анастасия 1 1
|Костина Виктория 4 1
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