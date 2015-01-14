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NextGIS НекстГИС

NextGIS - НекстГИС

NextGIS –  решение для импортозамещения и миграции геоинформационной системы предприятия на российское ПО. Платформа представляет программный комплекс для обработки, визуализации и централизованного хранения геоданных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.01.2015 Ведущий мировой поставщик ГИС запретил продавать свое ПО российским компаниям 1
16.12.2014 NextGIS при поддержке «Теплицы социальных технологий» запускает краудсорсинговую ГИС-систему 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

NextGIS и организации, системы, технологии, персоны:

Esri 176 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Autodesk 639 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Red Hat 1378 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Теплица социальных технологий 5 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Газпром ПАО 1493 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 2
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 13 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 60 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
NextGIS Crowd 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Рыжов Алексей 19 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Дубинин Максим 3 1
Щербина Сергей 14 1
Goranson Annie - Горансон Энни 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Европа Восточная 3138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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