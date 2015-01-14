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NextGIS НекстГИС
NextGIS – решение для импортозамещения и миграции геоинформационной системы предприятия на российское ПО. Платформа представляет программный комплекс для обработки, визуализации и централизованного хранения геоданных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.01.2015
|Ведущий мировой поставщик ГИС запретил продавать свое ПО российским компаниям 1
|16.12.2014
|NextGIS при поддержке «Теплицы социальных технологий» запускает краудсорсинговую ГИС-систему 1
NextGIS и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
|OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Дубинин Максим 3 1
|Щербина Сергей 14 1
|Goranson Annie - Горансон Энни 4 1
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