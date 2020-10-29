Mail.ru Group создала цифрового ассистента для бизнеса

Mail.ru Group представила «Цифрового ассистента» – интеллектуального помощника, который позволяет сотрудникам компаний работать быстрее и эффективнее, а их клиентам получать оперативный доступ к клиентским сервисам. Благодаря ему сотрудники и клиенты смогут быстро находить нужную информацию, которая хранится во внутренних сервисах компании, автоматизировать повседневные обязанности и решать другие рабочие задачи. Общаться с виртуальным помощником можно так же, как с коллегой: голосом или в чате.

«Цифровой ассистент» – это платформа на базе искусственного интеллекта: виртуальный аналог опытного секретаря с безупречной памятью. «Ассистент» работает как единая точка доступа к разным корпоративным сервисам: он легко интегрируется со всеми ведущими российскими и западными системами управления предприятием. По запросу сотрудника «Цифровой ассистент» может найти контакты коллеги на внутреннем портале, историю заказов, или быстро обработать запрос клиента. Кроме того, ему можно перепоручить рутинные задачи: подготовку ежедневных отчетов, организацию регулярных видеоконференций, отправку писем.

Виртуальный помощник отлично понимает живую речь – он создавался специально для русскоязычных пользователей. Общаться с ним можно в свободной форме – через его собственный интерфейс или через популярные мессенджеры: Skype, Telegram, Slack, Myteam и так далее.

«Ассистент» умеет не только отвечать на запросы, но и проявлять инициативу. Так, например, если задать вопрос про отпуск, он может подсказать, когда лучше уйти отдыхать, чтобы это было максимально эффективно для рабочего процесса, кто сможет подменить сотрудника и сколько дней отдыха осталось в этом году.

«Появление “Цифрового ассистента” – следующий шаг Mail.ru Group на пути развития прикладных функциональных решений для бизнеса. У нас большой опыт разработки подобных сервисов для пользователей, мы много лет работаем с большими данными, предиктивными моделями и голосовыми сервисами, а за последние годы сформировали экспертизу в интеграции технологических продуктов в инфраструктуру крупных компаний. Уверен, что наш “Цифровой ассистент” станет одним из самых эффективных и полезных решений на рынке», – сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии».

В основу «Цифрового ассистента» легли разработки Mail.ru Group в области прикладного искусственного интеллекта. Совместимость продукта с популярными корпоративными системами обеспечивают программные интерфейсы платформы КУБ, которая недавно присоединилась к команде Mail.ru Цифровые технологии.