Исследование Московской биржи: 60% инвесторов готовы к ИИ-инвестициям

Московская биржа провела опрос, который показал, что 60% частных инвесторов готовы приобрести инвестиционный инструмент, управляемый искусственным интеллектом. 89% респондентов также указали, что для них человеческий контроль остается важным фактором при использовании ИИ в инвестициях. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Исследование охватило мнения 533 частных инвесторов по всей России в возрасте от 25 до 65 лет.

Не готовыми сейчас приобрести инвестиционный инструмент, который управляется искусственным интеллектом без участия человека, оказались 28% респондентов, а 13% затруднились с ответом. 62% опрошенных заявили, что доверяют ИИ в инвестиционных вопросах. Не доверяют – 27%, а оставшиеся 11% затруднились с ответом.

Среди готовых к приобретению ИИ-инвестиций почти половина (45%) – в возрасте 35–44 лет, большинство (60%) – жители городов-миллионников; 36% инвестируют несколько раз в месяц, 29% – несколько раз в неделю, еще 29% – раз в месяц и реже, а 6% – ежедневно.

Большинство инвесторов (75%) ответили, что готовы платить комиссию за доверительное ИИ-управление, причем 48% из респондентов – такую же, как реальной управляющей компании, 20% – меньшую, а 7% – бóльшую. Те из опрошенных, кто готов платить больше обычного, в среднем допускают повышение комиссии на 12%, а предпочитающие платить меньше – снижение на 3%.

По результатам исследования, наиболее распространенными барьерами для доверия искусственному интеллекту в сфере инвестиций оказались риск ошибок или галлюцинаций (52%), опасения за сохранность персональных и финансовых данных (44%), недостаток опыта или знаний для работы с ИИ-инструментами (32%), отсутствие прозрачности в алгоритмах (30%).

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи: «Искусственный интеллект меняет логику инвестиционных решений, и наше исследование подтверждает этот факт. Уже сегодня ИИ-ассистент позволяет пользователю мгновенно получать интерпретацию важных новостей и понятный анализ отчетности компаний. А в перспективе ИИ может стать посредником для формирования класса "разумного инвестора" и помочь преодолеть барьер, связанный с недостаточной финансовой грамотностью».