Московская биржа начинает торги акциями ПАО «ГК «Базис»

10 декабря 2025 г. на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «Группа Компаний "Базис"» – российского разработчика программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой. Торговый код – BAZA. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

ГК «Базис» предлагает клиентам экосистему программного обеспечения – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Акции ГК «Базис» включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.

В рамках первичного размещения акций (IPO) эмитент привлек свыше трех млрд руб. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 18 млрд руб. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 16,7%.

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи: «Российский технологический сектор находится в фокусе внимания одновременно со стороны крупных корпораций, розничных инвесторов и профессиональных участников рынка. Все больше компаний осознают, что технологическое лидерство напрямую зависит от качественного программного обеспечения, а наличие надежной ИТ-системы – одно из важнейших конкурентных преимуществ на рынке. Начало биржевых торгов акциями ГК «Базис» – значимое событие для фондового рынка, особенно для его ИТ-сегмента. Выход на биржу дает эмитенту мощный потенциал для привлечения инвестиций, укрепления позиций на рынке и масштабирования бизнеса. Надеемся, что это позволит акциям «Базиса» в перспективе войти в индексы Московской биржи. Поздравляем эмитента, желаем ему успешной публичной истории, новых достижений и роста инвесторской базы!»

Давид Мартиросов, генеральный директор ГК «Базис»: «Размещение акций «Базис» – это важный этап в развитии компании. Наше IPO стало первым технологическим размещением на Московской бирже за более чем год, и мы рады, что оно состоялось на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой – одному из самых быстрорастущих и стратегически важных направлений отечественного рынка. Уверен, что, опираясь на многолетний устойчивый рост, сильный баланс и способность генерировать значительный денежный поток, «Базис» уникально позиционирован для создания долгосрочной стоимости для акционеров и последовательной реализации своей дивидендной политики. Вместе с партнерами и инвесторами мы продолжим формировать будущее, в котором российские технологии задают стандарты цифровой инфраструктуры на международном уровне».

