Национальный расчетный депозитарий и ГК «Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) и ГК «Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2023). Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В церемонии подписания приняли участие председатель правления НРД Виктор Жидков и генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев.

В рамках технологического сотрудничества партнеры планируют разрабатывать и реализовывать проект перевода инфраструктуры, в том числе всех ключевых цифровых сервисов НРД на решения ГК «Астра». В качестве платформы будет использована не только операционная система, но и другие решения, например, СУБД Tantor.

Партнерство компаний позволит увеличить число специализированных под задачи финансового сектора программных продуктов, совместимых с ОС Astra Linux и другими решениями ГК «Астра» в инфраструктуре НРД, и привлекать к этой деятельности как сторонних производителей, так и партнеров НРД. Это будет способствовать развитию экосистемы российских программных продуктов.

Также компании планируют усилить взаимодействие по направлению подготовки ИТ-кадров для цифровой экономики.

Председатель правления НРД Жидков Виктор: «Мы рассматриваем ГК «Астра» как надежного технологического партнера, сотрудничество с которым позволит создать и предложить клиентам НРД программные продукты, совместимые с операционной системой Astra Linux, а также платформами управления базами данных Tantor. Такие продукты будут использоваться как для цифрового взаимодействия с сервисами НРД, так и для систем обмена финансовыми сообщениями между клиентами на базе инфраструктуры НРД».

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Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев: «Мы нацелены на развитие и укрепление стратегического партнерства и долгосрочное сотрудничество с НРД. Планируется перевод ключевых цифровых сервисов компании не только на наш флагманский продукт, OC Astra Linuх, но и другие решения, такие как СУБД Tantor. Полный переход финансового сектора на ИТ-продукты отечественных разработчиков сегодня – одна из ключевых задач. Мы активно работаем над созданием полноценной комплексной экосистемы ИТ-решений и плацдарма для любых бизнес-приложений финансовой сферы: обеспечиваем совместимость партнерских решений, используемых в этом секторе, дорабатываем собственные продукты с учетом потребностей и специфики финансовых организаций. Партнерство с НРД будет способствовать реализации данной задачи».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария, входит в группу «Московская биржа». НРД учрежден 27 июня 1996 г. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».