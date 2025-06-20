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Грицкевич Максим
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Группа ДОМ.РФ и Мосбиржа и будут сотрудничать в целях развития финтех-решений 1
Грицкевич Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 523 1
|Жидков Виктор 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 1
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