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Безопасность на воде начинается в классе — ЭМЦТ оснастил «Дальрыбвтуз» современным навигационным тренажером

Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) завершила поставку и ввод в эксплуатацию современного навигационного тренажера для Дальневосточного рыбохозяйственного университета во Владивостоке («Дальрыбвтуз»). Этот проект стал очередным этапом сотрудничества ЭМЦТ с ведущими образовательными учреждениями морского профиля дальневосточного региона России. Об этом CNews сообщили представители ЭМЦТ.

Тренажерный комплекс предназначен для профессиональной подготовки судоводителей, позволяя курсантам отрабатывать навыки управления судном в обстановке, максимально приближенной к реальной. Обучаемые учатся действовать при неблагоприятных погодных условиях, интенсивном судоходстве и во время различного рода аварийных ситуаций.

Разработанное экспертами ЭМЦТ комплексное решение состоит из шести рабочих мест для обучающихся и одного — для инструктора. В состав тренажера входит современное отечественное электронное оборудование: радиолокационная станция, система автоматического распознавания целей (САРП) и электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС), а также другие технические компоненты, воспроизводящие работу судовых систем, включая гирокомпас, лаг, эхолот, системы спутникового позиционирования и многие другие.

Тренажер имеет действующее одобрение типа судовой аппаратуры от Федерального агентства морского и речного транспорта, а его программное обеспечение внесено в Реестр российского ПО Минцифры.

Математическое моделирование в тренажере с высокой точностью воспроизводит поведение судна в любых условиях, будь то сложные погодные явления, течения, ветер, неисправности судового оборудования, опасное маневрирование и прочие навигационные опасности. Инструкторы получили мощный инструмент для разработки индивидуальных учебных сценариев, объективной оценки действий курсантов и детального анализа допущенных ошибок.

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Цифровизация

Особое внимание уделено реалистичности воспроизведения окружающей обстановки с использованием новейших технологий виртуальной реальности, что обеспечивает корректную оценку навигационной ситуации. Тренажер построен с использованием модульных принципов, что позволяет в будущем эффективно дополнить его имитаторами различных поисковых гидроакустических приборов, а также приборов контроля орудий лова.

«Использование самого передового оборудования и методик подготовки кадров повышает привлекательность отрасли в глазах молодежи, — сказал Владимир Пономарев, директор по разработкам ЭМЦТ. — Наш тренажер позволяет отрабатывать навыки управления сложным оборудованием, напрямую влияющие не только на безопасность мореплавания, но и на эффективность ведения промысла, что особенно значимо для развития современного рыболовства России».

Для Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Дальрыбвтуз» внедрение тренажерного комплекса означает новый уровень подготовки специалистов, способных эффективно работать в современных условиях морского и промыслового судоходства. Проект выполнен в рамках государственной политики по модернизации инфраструктуры подготовки морских специалистов и укрепления национальной безопасности.

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