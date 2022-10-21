Псковичи вошли в топ-3 самых «разговорчивых» регионов России

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в период за сентябрь и октябрь 2022 г. Жители Псковской области заняли второе место в России по продолжительности разговоров – 22 минуты в день. В список самых «разговорчивых» регионов вошли Забайкальский край – его жители тратят на разговоры в среднем 24 минуты в день, а также Краснодарский край и Тюменская область (по 19 минут в день). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кроме того, в лидерах по продолжительности разговоров отметились Новосибирская область и Адыгея (по 18,5 минут в день). Много и часто «общаться голосом» предпочитают россияне в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.

В целом по России продолжительность разговоров с конца сентября выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%. В среднем, россияне совершают 10 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 22 минуты в сутки.

Примечательно, что за телефонными разговорами больше времени стали проводить мужчины. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всех голосового трафика, сейчас это число снизилось до 51%.

Больше всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).

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«Big Data МТС позволяет анализировать объем трафика и разнообразные обезличенные данные о портрете аудитории: поле, возрасте, времени нахождения в том или ином месте и другие показатели. С помощью наших больших данных можно оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых магазинов, парков или парковочных пространств, определить распределение турпотоков в регионе, наиболее посещаемые места, а также самые привлекательные точки для открытия новых ресторанов или служб доставки, анализировать массовые мероприятия, их посещаемость и портрет аудитории. Эта информация может помочь в принятии конкретных управленческих и бизнес-решений и уже широко используется региональным бизнесом по всей России», – сказала Ольга Рябченко, директор МТС в Псковской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.