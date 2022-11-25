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МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка

МТС установила новое оборудование в Себежском районе Псковской области. В результате в деревнях Дедино, Забелье и в ближайших к ним туристических зонах Себежского национального парка впервые появился высокоскоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь.

Себежский национальный парк занимает площадь около 50 гектар. В экосистему парка входят леса и озера Псковской области, включая озеро Белое, на берегу которого расположена деревня Забелье. Озеро популярно у туристов и рыбаков благодаря живописным видам и большому разнообразию обитателей – в водоеме насчитывается порядка 20 видов рыбы. Вблизи озера находится Центр экологического образования и туризма Озерявки, оборудованные места стоянок туристов, пролегают экологические тропы и экскурсионные маршруты Себежского парка.

Благодаря установке нового телеком-оборудования жители, дачники, туристы и рыбаки в этих населенных пунктах смогут общаться по голосовой и видео связи, выкладывать в интернет живописные фото окрестностей и своего улова, искать информацию и читать новости в сети, отдыхать за просмотром кино и сериалов.

«Себежский национальный парк – это гордость Псковской области. Живописные места, прекрасная природа, располагающая к отдыху и неспешному времяпрепровождению, традиционно привлекает туристов и отдыхающих. А одно из любимых занятий псковичей и гостей региона – рыбалка – популярна не только летом, но и в зимний период. По данным Big Data МТС, в этом году туристический поток в Псковскую область вырос на четверть. За счет установки оборудования туристы, которые посетят Себежский район, смогут использовать все возможности современной цифровой связи и оставаться в контакте со своими близкими и друзьями», — сказала Ольга Рябченко, директор МТС в Псковской области.

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Новое оборудование в деревнях Дедино и Забелье установлено в рамках проекта по обеспечению подвижной радиотелефонной связью малочисленных населённых пунктов Псковской области. Ранее МТС обеспечила связью деревни Пучнино, Кицково, Капустино, Осыно, Александрово Себежского района Псковской области.

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