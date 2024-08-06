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МТС запустила цифровой гид по Магаданской области

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для всех туристов и путешественников Магаданской области. Цифровой помощник разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскажет гостям о знаковых местах Колымского края, посоветует, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда стоит попробовать. Туристы, въезжающие в Магаданскую область на любом виде транспорта, получат приветственное SMS-сообщение от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путеводитель подскажет самые яркие и интересные туристические места, а также поделится всей информацией, необходимой для гостей региона: от гастрономических специалитетов местной кухни и вариантов размещения до популярных сувениров и особенностей местного климата. Онлайн-гид МТС поможет проложить цифровую дорожку среди уникальных природных достопримечательностей – парков Маяк и Дюкча, мыса Островного и озера Джека Лондона. Туристы узнают, как прогуляться по морю пешком, где расположился самый большой птичий базар в области, смогут прокатиться на традиционной собачьей упряжке в сопровождении опытного каюра. Цифровой помощник МТС расскажет, где сделать лучшее селфи на побережье Охотского моря и посвятит в историю героев необычных скульптур и памятников Магадана – «Времени», косатки, северного окуня, краба, ракушки.

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Благодаря гиду МТС ценители событийных путешествий могут запланировать маршрут и посетить популярные праздники и мероприятия – встретить эвенский Новый год «Хэбденек», принять участие в рыбацких соревнованиях «Клевая Колыма», своими глазами увидеть, как промывают золото на скорость на всероссийском фестивале «Золотой фарт».

«Визитная карточка Магаданской области – это уникальная природа, морская кухня и активный отдых. В последнее время очень популярны сплавы по таежным рекам, рафтинг, пешие прогулки по экотропам различной протяженности и сложности, полеты на парапланах. Цифровой путеводитель МТС поможет сориентироваться в многообразии предложений отдыха: что попробовать и посетить в первую очередь, где остановиться, какие сувениры привезти друзьям и в какой сезон лучше всего прогуляться по национальным паркам. Онлайн-гид доступен по прямой ссылке абонентам всех операторов, которые также смогут по достоинству оценить его простоту и удобство», – отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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