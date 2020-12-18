«Единая точка входа» «Ростелекома» внесена в реестр отечественного ПО

«Ростелеком» зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО ИТ-продукт «Единая точка входа». С помощью нового решения все отчеты и информационные системы компании интегрируются в единый реестр, что позволяет быстро и удобно работать с большими объемами информации.

«Единая точка входа» превращает данные компании в единое пространство, благодаря которому пользователю нужно авторизоваться всего на одном ресурсе, чтобы иметь доступ ко всем отчетам и информационным системам компании. Продукт позволяет пользователю быстро найти необходимую информацию с помощью фильтров и ключевых слов.

ИТ-продукт состоит из четырех модулей: общего реестра отчетов, карточки отчета, глоссария, модуля администрирования. Реестр отчетов — это каталог всех информационных сервисов компании. Карточка отчета содержит детальный состав информационных сервисов (BI -отчеты, витрины данных). Глоссарий — словарь терминов, включающий описание информационных сервисов, в которых они задействованы. В модуле администрирования осуществляется техническая поддержка пользователей, предоставляются доступы к отчетности.

«Чтобы качественно работать с данными и использовать их на благо бизнеса, необходимо наладить грамотное управление информацией. Она должна быть максимально доступна внутри компании, чтобы помогать бизнесу постоянно развиваться и масштабироваться с минимальными трудозатратами. Для этого компании и строят системы управления данными. Построение такой системы обеспечивает оперативную поставку данных в масштабе организации, понимание, откуда они появились, и кто отвечает за их качество и актуальность. “Единая точка входа” стала в “Ростелекоме” неотъемлемой частью системы управления данными», — отметил директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.