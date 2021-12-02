IBS и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве

IBS и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве, предусматривающем совместное развитие и продвижение аналитической платформы компании «Ростелеком».

«Ростелеком» является не только телекоммуникационной компанией, но и разработчиком программного обеспечения, владельцем облачных сервисов и партнером государства в области информационных технологий. В свою очередь, IBS в течение 10 лет предоставляет услуги в области построения аналитических систем и аналитики данных и реализовала более полусотни проектов в этой сфере.

«Подразделение аналитических решений IBS следит за тенденциями рынка систем хранения данных. Сегодня у многих заказчиков есть запрос в рамках стратегии импортозамещения на работу с отечественными open source сборками, в том числе и в области построения аналитических систем. Продукты в области аналитических хранилищ данных «Ростелекома» зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения, что позволит IBS более эффективно решать задачи клиентов», — отметил Михаил Рощин, директор отделения хранения и обработки данных IBS.

«Ростелеком» — крупнейший в России игрок на рынке облачных решений с большой сетью сертифицированных ЦОДов по всей стране. Облачные сервисы «Ростелекома» по работе с данными позволяют нашим заказчикам создавать эффективные решения для бизнеса любого масштаба. Развитие партнерской сети позволит нам предложить рынку не только качественный сервис, но и высокий уровень обслуживания», — сказал директор по управлению данными компании «Ростелеком» Сергей Носов.