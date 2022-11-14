МТС и «Маглан» помогут магаданцам сэкономить на связи до 40%

МТС объявляет о запуске партнерской программы с одним из крупнейших провайдеров региона «Маглан» в Магадане. У жителей столицы Колымы появилась возможность сэкономить на услугах связи более 15 тыс. руб. в год при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интернета и ТВ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совместный тариф МТС и «Маглан» включает в себя комплекс услуг мобильной связи, проводного интернета, домашнее цифровое ТВ с возможностью доступа более чем к 150 каналам и подписку на онлайн-кинотеатр KION. Несколько сервисов для удобства пользователей объединены в один счет, абонентская плата ежемесячно списывается с баланса мобильного телефона.

Новый тариф также позволяет объединить близких в группу, чтобы совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. Участники группы могут звонить друг другу бесплатно и без ограничений.

«Объединение всех услуг для семьи на одном лицевом счете позволяет получать снижение цены, эффективно контролировать расходы и управлять ими. В результате взаимодействия двух сильных операторов на рынке мобильной и фиксированной связи Магадана абонент получит качественный сервис и обслуживание у специалистов с высоким уровнем экспертизы. И это лишь часть нашей экосистемы, которая позволяет пользоваться удобными сервисами для всех сфер жизни – от развлечений до организации бизнеса», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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«Сети “Маглан” доступны жителям в большей части Магадана. Наши абоненты имеют доступ к проводному интернету на стабильной скорости 100 Мбит/с, а это значит, что весь контент, в том числе потоковое видео будет грузиться в комфортном качестве. Важно, что и “Маглан”, и МТС имеют собственные службы технической поддержки, которые работают в круглосуточном режиме, что позволяет оперативно реагировать на потребности магаданцев», - отметил управляющий группы компаний «Маглан» Александр Вахов.