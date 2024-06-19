МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана

МТС сообщает об установке нового телеком-оборудования в центре поселка Омсукчан. Средние скорости мобильного интернета возросли на 30% и теперь доступны местным жителям и сотрудникам горнорудных предприятий, работающих вахтовым методом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Омсукчан известен своими серебряными рудниками и является центром добычи серебра в Магаданской области. Недалеко от поселка находится третье в мире по запасам благородного металла месторождение и крупнейший подземный рудник. Высокоскоростной мобильный интернет стандарта LTE позволит сотрудникам и специалистам, приезжающим из других регионов страны, решать производственные вопросы, совершать видеозвонки в высоком качестве, общаться с родными и близкими в социальных сетях, а также смотреть фильмы или играть в мобильные игры онлайн в свободное время.

Мобильный интернет на высоких скоростях доступен и для более 3000 жителей центрального района поселка, расположенного в таежных местах на севере Магаданской области. В зоне улучшенного покрытия сети детский сад, общеобразовательная, спортивная и школа искусств, больница, магазины, офисные помещения. Посетители и сотрудники могут выйти в онлайн на комфортных скоростях даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Омсукчан расположен на значительном отдалении от Магадана, поэтому качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют пользоваться современными сервисами и получать необходимые услуги онлайн, не испытывая цифрового дискомфорта, наравне с жителями крупных городов. В регионе растут масштабы промышленных работ, начинаются новые стройки и закономерно растут потребности в качественной связи, поэтому МТС модернизирует телеком-оборудование, усиливая и расширяя пропускную способность сети», - отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.