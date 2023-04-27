Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники

Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий впервые выяснили, что на локальные свойства двумерных материалов влияет взаимная ориентация слоев, особенности их структуры и деформация. Они использовали этот эффект для осаждения наночастиц серебра при помощи лазера в строго заданной области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета.

В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более быстрой и эффективной. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Результаты работы ученых ранее были опубликованы в высокорейтинговых журналах Carbon (Q1; IF:9,594), Appl Surf Science (Q1; IF:7,392), ACS Omega (Q1; IF:2,584) и др.

Двумерные материалы — это кристаллические пластинки, которые состоят из отдельных слоев толщиной от одного до десятка атомов. Благодаря упорядоченной структуре и малой толщине они хорошо подходят для создания быстродействующей электроники и, в частности, гибких электронных устройств. Особенность 2D-материалов заключается в том, что у них можно «отщипнуть» один слой, и они будут иметь свойства, отличные от объемного «исходника». Это также делает их перспективными для применения в гибкой электронике.

Ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий нашли эффективный способ модифицировать двумерные материалы. В качестве образцов они использовали графен, селенид галия и сульфид индия цинка. Для исследования политехники наносили двумерные материалы на подложку из высокоориентированного пиролитического графита так же, как это делали нобелевские лауреаты Новоселов и Гейм — с помощью скотча. После чего ученые исследовали свойства этих материалов в неизменной форме, а также проводили лазерную абляцию образцов, то есть удаляли при помощи лазера слой вещества. На образовавшиеся структуры наносили наночастицы серебра. В результате был обнаружен целый ряд эффектов.

Исследуя поверхность графита до переноса на нее вещества, ученые обнаружили, что электронные свойства поверхности, а вместе с тем и абсорбция молекул из воздуха на поверхность графита, отличается для разных областей. Это объясняется разной взаимной ориентацией слоев графена у поверхности графита.

«Интересно, что при осаждении 2D-материалов на графит сильное взаимодействие между ними вызывает деформацию двумерного материала даже на неровностях толщиной в один атом. Деформация приводит к локальным изменениям реакционной способности. За счет возникновения локальных деформационных дефектов можно избирательно осаждать наночастицы серебра точно на напряженную область, что позволяет менять химические свойства материалов», — сказал руководитель проекта, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Рауль Родригес.

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Лазерная обработка и функционализация наночастицами серебра позволяют управлять свойствами двумерных материалов в строго определенных областях. Это расширяет перспективы для их применения в гибкой электронике.

«Существует большое количество двумерных материалов с разными свойствами. Это позволяет собирать из них разные устройства, как из конструктора. В зависимости от химического состава они могут быть проводниками, полупроводниками, диэлектриками. Обычно для сборки того же транзистора или фотодетектора нужны области с тремя или четырьмя наборами оптоэлектронных свойств. Благодаря модификации можно изменить свойства материалов в конкретной области. То есть технология изготовления устройств может стать проще, быстрее, эффективнее», — отметил Рауль Родригес.

Участники проекта исследовали, какие именно химические трансформации происходят на краях 2D-материалов в результате лазерной обработки, и разработали способ осаждения плазмонных частиц точно на края таких наноматериалов с помощью фотовосстановления из раствора нитрата серебра. Плазмонные частицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами — они могут усиливать оптические поля. Там, где находятся эти частицы, свет фокусируется и усиливается. За счет этого такие частицы увеличивают интенсивность оптических сигналов, а в комбинации с двумерными материалами выступают в качестве более эффективных фотокатализаторов, чем изолированные наночастицы. Эти свойства актуальны для оптоэлектроники, катализа, создания фотодетекторов.