Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform

Nokia объявила о запуске своей платформы расширения услуг Service Enablement Platform (SEP) - первого коммерческого решения для программно-конфигурируемых радиосетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в экосистеме Open RAN (O-RAN). Nokia SEP запускается с x-приложениями RIC от Nokia, включая приложения Advanced Traffic Steering и Anomaly Detection, которые в настоящее время проходят апробацию и испытания у крупнейших операторов мобильной связи.

Nokia SEP - это первая платформа, которая объединяет на одной платформе интеллектуальный контроллер RAN, работающий в практически реальном времени (RIC), и распределённые облачные вычислительные средства на границе сети (MEC). SEP обладает уникальной ценностью - позволяет реализовать инновационные сценарии использования мобильной сети. Благодаря минимальной задержке в передаче информации платформа Nokia SEP улучшает оптимизацию путем автоматизации в замкнутом контуре и повышает скорость и гибкость развертывания услуг. Кроме того, платформа предлагает программируемость с использованием технологий ИИ/МО, реализованных в приложениях xApps интеллектуального контроллера RIC. Приложения xApps позволяют создавать инновационные услуги и обеспечивают эффективную оптимизацию RAN в масштабе реального времени, а также адаптировать RAN для вертикальных рынков. Это единственная платформа, которая использует возможности RIC и MEC для получения аналитики и реализации инноваций и может быть адаптирована под конкретные требования оператора услуг связи или предприятия.

Благодаря использованию оптимизированных серверов AirFrame Nokia платформа SEP может работать на общей инфраструктуре с Cloud RAN и другими виртуализированными сетевыми функциями. AirFrame Open Edge предлагает защищенную и высокопроизводительную облачную инфраструктуру с минимальным воздействием на окружающую среду, которая подходит для использования как внутри, так и вне помещений.

Платформа запускается с приложениями xApps - набором плагинов Nokia RIC, которые предоставляют провайдерам услуг связи расширенный контроль за работой беспроводных сетей 5G, включая приложение Advanced Traffic Steering, которое реализует алгоритм оптимизации на основе ИИ/МО, динамически улучшающий эффективность распределения трафика в радиосети. Кроме того, платформа будет включать приложение Anomaly Detection, которое с помощью машинного обучения быстро выявляет и классифицирует случаи аномального поведения RAN. SEP поддерживает приложения xApps от различных провайдеров.

Дарил Скулар (Daryl Schoolar), ведущий специалист по сетям провайдеров услуг компании Omdia, отмечает: «Уровень активности в среде Open RAN за последние 12 месяцев резко вырос. Недавнее объявление Nokia о внедрении функции интеллектуального контроллера RAN в реальном времени (RIC) по стандарту O-RAN вместе с MEC на своей платформе Service Enablement Platform, поддерживающей x-приложения из различных источников, включая сторонних разработчиков, подчеркивает неуклонное стремление Nokia к внедрению решений O-RAN и Open RAN».

Паси Тойванен (Pasi Toivanen), руководитель подразделения периферийных вычислений, Nokia, сказал: «Стимулирование открытого сотрудничества чрезвычайно важно для разработки сценариев использования 5G и раскрытия всего потенциала этой технологии. Nokia Service Enablement Platform добавляет новый уровень аналитики к RAN и позволяет создавать сценарии использования с высокой добавленной стоимостью. Nokia стремится к лидерству в открытом мобильном будущем с высоким уровнем сетевой эффективности и безопасности. Мы готовы помогать нашим заказчикам - операторам услуг связи в принятии принципов и стандартов Open RAN».

Компания Nokia провела первые испытания RIC в коммерческих сетях и активно работает с крупнейшими операторами услуг связи и исследовательскими группами по всему миру, проводя апробацию, испытания и разработку для O-RAN и RIC, включая публичные испытания с компаниями AT&T и China Mobile.

Платформа Nokia SEP доступна для провайдеров услуг связи начиная с 1-го квартала 2021 г. Nokia уже работает с операторами связи над коммерциализацией вариантов использования (x-приложений) в течение 2021 г.