ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres

ГК «Цифра», разработчик промышленного ПО, получила сертификаты совместимости цифровой платформы управления производством ZIIoT и комплекса MES-решений для автоматизации процессов производства «Конструктор MES» с российской операционной системой Astra Linux и системой управления базами данных Tantor Postgres. В ходе тестирования подтвердилось, что продукты «Группы Астра» и «Цифры» корректно работают вместе и обеспечивают необходимую функциональность для заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Использование интеграционных решений «Цифры» с Astra Linux Special Edition, самой защищенной ОС с первым уровнем доверия ФСТЭК, повысит уровень безопасности данных промышленных компаний.

«Мы проводим активную работу по обеспечению технологической совместимости продуктов отечественной разработки. Это дает возможность построить нашим заказчикам полностью импортонезависимую и безопасную систему управления производством. А широкий выбор совместимого ПО предоставляет предприятиям возможность выбора, в том числе операционных систем, для комплексного решения задач. Это гарантирует стабильную и бесшовную работу ИТ-инфраструктуры, повышая качество и скорость принятия решений», – отметил технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич.

«Группа Астра» подтвердила высокую работоспособность и стабильность систем в условиях, приближенных к реальному использованию.

«С того момента, как наши компании стали стратегическими партнерами, мы интенсивно работали над интеграцией наших продуктов. Мы активно развиваем софтверный стек и хотим, чтобы у наших клиентов были самые безопасные, функциональные и удобные архитектурные решения», – отметил технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков.

ZIIoT – российская цифровая платформа управления производством от ГК «Цифра». Она построена на современной микросервисной архитектуре, что обеспечивает гибкость и высокую отказоустойчивость на производстве. Платформа отвечает всем требованиям импортозамещения и имеет высший уровень готовности технологии (УГТ-9) в соответствии с национальным стандартом ГОСТ. ZIIoT собирает данные со всех типов оборудования и ИТ-систем, обеспечивает их хранение, обработку и обмен между промышленными приложениями.

«Конструктор MES» — это комплекс цифровых решений для автоматизации производства, который помогает сократить время на работу с отчетностью, снизить издержки и внеплановые простои, а также уменьшить затраты на ремонт оборудования.

Astra Linux – российская операционная система. В Astra Linux Special Edition встроены средства защиты информации, чтобы ИТ-инфраструктуры любого масштаба работали стабильно и безопасно. У системы есть версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого использования.

СУБД Tantor Postgres — cистема управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенными средствами управления, мониторинга и обеспечения безопасности. Работает в задачах транзакционной и смешанной нагрузки, позволяет осуществлять полноценную миграцию с решений иностранных вендоров, содержит многочисленные улучшения и оптимизации ядра, дополнительные модули и расширения. Редакция Certified сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.