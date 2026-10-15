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ЦКБ «Лазурит» протестирует «Цифровую платформу судостроения» «Аскон» на проекте арктического танкера

Компания «Аскон» сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с ЦКБ «Лазурит». В бюро протестируют новую разработку «Аскон» – «Цифровую платформу судостроения» – на данных танкера-челнока проекта 125, предназначенного для перевозки сырой нефти в Арктике.

Соглашение подписали исполнительный директор ЦКБ «Лазурит» Алексей Юхнин и председатель совета директоров «Аскон» Александр Голиков.

«Цифровая платформа судостроения» создается как доверенная среда для сквозной автоматизации процессов проектирования и подготовки производства: все участники проекта работают с единой цифровой моделью судна, содержащей 3D-геометрию и данные об изделиях, материалах, стоимости, трудоемкости и оборудовании. В платформе объединены специализированные инструменты проектирования и средства управления проектом на разных этапах жизненного цикла судна.

В ходе тестирования специалисты ЦКБ «Лазурит» оценят инструменты проектирования корпусных конструкций. Специализация «Корпус» проработана в «Цифровой платформе судостроения» наиболее полно и проверялась на реальных проектных задачах. Выпуск решения запланирован на 2027 г.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

ЦКБ «Лазурит» уже применяет продукты «Аскон» в своей работе: с помощью «Компас-3D» инженеры создают 3D-модели и разрабатывают конструкторскую документацию на изделия машиностроительной части, а в петербургском филиале бюро используют Pilot-ICE Enterprise для ведения электронного архива, совместной работы с проектной документацией и учета трудозатрат.

Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решений для судостроения «Аскон», сказал: «Перед отечественным судостроением стоит задача перейти на отечественное программное обеспечение, включая специализированные судостроительные САПР. Мы создаем такое решение в сотрудничестве с ведущими предприятиями отрасли, все наши наработки проходят проверку на практике в проектно-конструкторских бюро и на заводах. Совместно с ЦКБ «Лазурит» будет отрабатываться применение «Цифровой платформы судостроения» для проектирования судов, работающих в арктических условиях. Это актуально для отрасли с учетом перспектив развития Северного морского пути».

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