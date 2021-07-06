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«Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей

«Синимекс» и НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») заключили соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения — сотрудничество сторон в сфере промышленного интернета вещей. Компании договорились развивать взаимодействие по следующим направлениям: безопасное подключение промышленных источников данных к цифровым платформам на базе кибериммунных решений; интеграция в контуре киберфизических систем; сквозные цифровые сервисы; построение экосистемы партнеров в интересах промышленных предприятий, рассматривающих цифровую трансформацию.

«В отрасли промышленного производства происходят ощутимые перемены. Спрос на IIoT решения и системы устойчиво растет. Промышленный интернет вещей помогает оптимизировать процессы на предприятиях, прогнозировать и предотвращать проблемы –создавать более совершенные экосистемы. У нас есть опыт создания промышленных интеграционных решений, и в наших планах дальше развивать это направление. Соглашение о сотрудничестве с компанией Апротех — один из шагов к заявленной цели», — комментирует Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс».

«Цифровая трансформация промышленных предприятий основана на новом качестве данных, поступающих непосредственно с оборудования. Реализация проектов в этой области — всегда результат слаженной работы организаций одного альянса. Нам очень приятно, что опытная команда компании «Синимекс», имеющая солидную экспертизу в интеграции различных платформ и систем, присоединилась к теме промышленного интернета. Наше сотрудничество направлено на быструю адаптацию и разработку сквозных цифровых сервисов с акцентом на кибериммунное подключение технологических элементов и интеграцию доменов промышленной и корпоративной сетей», — отмечает Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии».

«Апротех» проектирует и разрабатывает вертикальные решения на платформе промышленного интернета. Компания является дочерним предприятием «Лаборатории Касперского».

Владимир Бахур

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